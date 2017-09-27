Rum sözcü yine Türkiye’yi suçluyor

Rum tarafındaki seçim atmosferinin müzakereye uygun olmadığının Rum Dışişleri Bakanı ve iktidar partisi genel başkanı tarafından dile getirilmesinin ardından, Rum sözcü Nikos Hristodulidis süreçteki durgunluğun sorumluluğunu Türkiye’ye atmak için devreye girdi.

Güneydeki başkanlık seçimleri nedeniyle ortamın ilerlemeye uygun olmadığını açıklamalarının ardından, Rum dışişleri bakanının aksine Hristodulidis, önce “Almanya seçimleri sonuçlanana kadar Türkiye adım atmaya hazır değil” açıklamasını yaparak topu Türkiye’ye attı.

Rum sözcü, Almanya seçimlerinin yapılıp sonuçların açıklandığı gün ise bu kez farklı yeni bir seçim bahanesi öne sürdü: “Türkiye Avusturya’daki seçimler sonuçlanmadan adım atamaz”.

Daha önce de yapmıştı

Rum sözcü, Enosis plebisitinin ELAM’ın önerisi ile okullarda kutlanacak günler listesine alınmasının ardından kilitlenen müzakere sürecinin, anayasa referandumu sonuçlanana kadar başlamasına Türkiye’nin izin vermeyeceğini iddia etmişti. Hristodulidis’in müzakerelerin tıkanmasının nedenini Türkiye’deki anayasa referandumu olarak göstermeye çalışmasına karşın, Rum meclisinin kararı ortadan kaldırmasının hemen sonrasında, referandumun öncesinde müzakere sürecindeki tıkanıklık aşılmıştı.

Akıncı’nın tepkisi

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Rum Liderliği’nin Kıbrıs Türk halkı ve seçilmiş liderini değil Türkiye’yi muhatap alma konusundaki ısrarına tepki göstererek, “Rum tarafında çok büyük bir yanlış var ne yazık ki Kıbrıslı Türkleri bir aktör olarak görmek istemiyorlar, küçümsüyorlar hep muhatap olarak Türkiye’yi alma çabası var ve özellikle bizim bu son iki yılda aldığımız inisiyatifleri bire bir yaşayıp bilen birisi olarak, Kıbrıs Türk tarafını ve onun seçilmiş insanlarını hor görmesi gerçekten bir ortaklık fikrine ne kadar yabancı olduklarının bir göstergesidir. Böyle bir anlayış çözüme hazır bir anlayış değil. Maalesef bunu defalarca gördük” demişti.

Kasulidis: Seçim ortamında müzakereye hazır değiliz

Anastasiadis’in Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “girdiğimiz seçim ortamının Kıbrıs sorununda yeni gelişmelere uygun değil” diyerek, Crans Montana sonrası Kıbrıs sorununun çözümü yönünde Kıbrıs Rum tarafının adım atmaya hazır olmadığını açıklamıştı.

Kasulidis’in hemen ardından Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin Başkanı Averof Neofitu da, güneydeki başkanlık seçimlerinden önce Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir girişimin olmasının çok zor olduğunu söylemişti.

Anastasiadis’in adaylığını açıklayacağı tarih değişikliği neden yapıldı?

Rum Lider Nikos Anastasiadis, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını resmen 14 Ekim’de açıklıyor. Bir süre önce adaylık açıklamasını 13 Ekim Cuma günü resmen yapacağı duyurulan Anastasiadis, tarih değişikliğinin batıl inançlarından mı kaynaklandığı sorusuna, “Tarihin uğursuz kabul edilen 13’ü olması adaylığımı resmen açıklamam açısından önemli değil. 2013’te seçildim” cevabını verdi.