Rum Sözcüden Açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Kıbrıs`la ilgili Konferansın 18 Ocak`ta teknokratlar düzeyinde devam edeceğini, teknokratların bir rapor hazırlamak için var olan endişeleri, güvenlik ve garantilerle ilgili yaklaşımları daha somut ve ayrıntılı şekilde görüşeceklerini bildirdi.

Teknokratların reporu hazır olduğunda Konferansın 12 Ocak`ta başladığı gibi aynı katılımcılarla siyasi düzeyde toplanacağını belirten Sözcü, uzmanların Konferansa katılan tarafları temsil edeceklerini, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades teknokratlar Konferansında kendisini, Kıbrıs müzakerelerindeki Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis'in temsil etmesine karar verdiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü, teknokratlar Konferansı`nın sonucunun ne olacağını tahmin edemeyeceğini ve daha sonra Konferansın siyasi düzeyde yeniden toplanacağını bildirdi, bir süre belirlenip belirlenmediği sorusuna olumsuz yanıt verdi.

Christodoulides, Cumhurbaşkanı Anastasiades`in güvenlik ve garantilerle ilgili önerisinin, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından defalarca açıkladığı, çoğunlukla Yunanistan hükümetiyle görüşülen öneri olduğunu belirtti, Anastasiades`in önerisini çok ayrıntılı ve kapsamlı olarak niteledi.

Bir soruyu yanıtlayan Nikos Christodoulides, garantör güçler, yani Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık tarafından öneri sunulmadığını söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı arasındaki müzakerelerin devam edip etmeyeceği sorusuna Sözcü, liderlerin Kıbrıs sorununun iç konularıyla ilgili beş başlığı görüşmeye devam edecekleri, görüşmeye ne zaman başlayacaklarının Kıbrıs`a dönüldüğünde kararlaştırılacağı yanıtını verdi.

Teknokratlar Konferansı`nda Avrupa Birliği`ni kimin temsil edeceğine ilişkin bir başka soruyu da Hükümet Sözcüsü, “Buna Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker karar verecek” şeklinde yanıtladı.

Siyasi düzeyde AB`nin Juncker ve Dış İşleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından temsil edilmeye devam edileceğini vurgulayan Christodulides, bir başka soru üzerine, üç garantör gücün Perşembe günü öğleden sonra istişarede bulunduğunu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in Konferansa bilgi verdiğini ve verimli bir görüşme yapıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının da teknokratlar düzeyinde temsil edilip edilmeyeceği sorusuna Sözcü olumlu yanıt verdi.

Christodoulides, Kıbrıs Konferansı`nın tarihi bir konferans olduğunu ve yapılması gerektiğini kaydetti.



