Rum Sözcü'den akıl almaz iddia!

Alithia, Hristodulidis’in Super Sport FM isimli radyoya yaptığı açıklamayı, “Sözcü Nikos Hristodulidis Açıkça İfade Ediyor… Tezimiz Sıfır Garanti-Sıfır Asker Değil” başlığıyla manşete çekti.

Hristodulidis’in bu sözünü “savundu” nitelemesiyle aktardığı dikkat çeken gazete, yukarıdaki sözüne de “Bizim tarafın tezi Garanti Antlaşmaları’nın ve müdahale hakkının ilk günden kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesi için takvimin görüşülmesidir” diyerek açıklık getirdiğini aktardı.

Habere göre Rum tarafının Crans Montana’daki yaklaşımının nereye yöneldiği ve gelecekte çabanın yeniden başlaması halinde nereye odaklanacağı sorusu üzerine Hristodulidis, “1-Garanti Antlaşması’nın ve müdahale haklarının kaldırılması, 2-askerlerin çekilmesi konusu, 3- çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizması” diye sıraladığı üç eksen üzerinde durdu.

Bu noktalardan ikisine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de olumlu yaklaştığı görüşünü de ortaya koyan Hristodulidis, sonuca varılması açısından anahtar olanın ise çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizması ile ilgili üçüncü nokta olduğunu savundu.

Haberi iç sayfasında “Hristodulidis Super Spor FM’e: ‘Sıfır Garanti-Sıfır Asker’i Savunmuyoruz… Uyulama Mekanizması Anahtarıyla Devam Öngörüyor” başlığıyla detaylandıran gazete Hristodulidis’in bu röportajında Crans Montana’da cereyan edenlerle ilgili izlenimlerden farklı bir tonda konuştuğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE İLE ÖZLÜ MÜZAKERE YAPILDI

“Crans Montana’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başlangıç tezlerinin ötesinde Türkiye ile özlü müzakere yapıldığını” da söyleyen Hristodulidis “nihai sonuç olmamasından bağımsız olarak, ilk kez müzakere yapıyoruz ve bunu her bir tezine atıf yapmadan yapıyoruz. Olumlu sonuca varılmaması sebebiyle Crans Montana’daki diğer birçok olumlu şey kayboluyor” dedi.

Hristodulidis “güvenlik meselesini sadece (Türkiye ile) herkesin kendi tezini tekrarlamasıyla görüşmedik. Mevcut fiili durumdan çıkış yolu bulmak için görüştük. Görüşme başladı ve çabanın sonu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

“Bu görüşme gelişebilir mi yoksa dağıldı mı” sorusuna karşılık da Hristodulidis “bu umut verici çabanın dağılma sürecine gireceğini düşünmüyorum. Bu kimsenin menfaatine değil. Bu nedenle çabanın yakında devam edeceğini ve devam etmekle kalmayıp olumlu sonuçları da olacağını umuyorum” ifadesini kullandı.

“İTTİFAK ANTLAŞMASI’NIN KALDIRILMASI TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİ ÇERÇEVESİNDEDİR”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in prosedürün devamı için, alenen söylediği Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nın kaldırılmasını şart koşup koşmadığı sorulduğunda ise Hristodulidis özetle şunları söyledi:

“Bunlar şart değil, görüşmenin bu istikamette olacağının işaretleridir ki bunu BM Genel Sekreteri de paylaşıyor. Müzakere masasında sıfır asker sıfır garanti bizim yaklaşımımız değildi. Bizim tezimiz Garanti Antlaşmalarının ve müdahale haklarının ilk günden kaldırılması ve Türk askerlerinin çekilmesi takvimiydi.”

“Türk askerinin çekilme takvimi ile İttifak Antlaşması’nın kaldırılmasını mı kast ettiği sorulduğunda “İttifak Antlaşması’nın kaldırılması askerlerin çekilmesi çerçevesindedir, ama merkez partilerin tezindeki gibi ilk günden değil” diyen Hristodulidis, Rum tarafının üzerinde durduğu üçüncü nokta olan Çözümün Uygulanması ve İzlenmesi Mekanizması’nın önemine de vurgu yaptı.

Sözcü Hristodulidis Anastaiadis’in bu üç noktanın üçünü de mi istediği yoksa evrimsel boyutu olacak bir anlaşma mı aradığı sorusuna karşılık ise şu cevabı verdi:

“Bizim tezimiz ilk günden sıfır asker değil. bu imkansızdır ki buna Yunanistan da katılıyor. Bu üç konu da birlikte gitsin. Müzakereyi değerlendirecek ve onu açacak anahtar olacak olan da çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizmasıdır.”