Rum Sözcü'den Şaşırtan Açıklama!

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, “Rum tarafının tezinin sıfır garanti-sıfır asker olmadığını” iddia etti.

Rum Sözcü Güney Kıbrısın tezinin Garanti Antlaşmaları’nın ve müdahale hakkının ilk günden kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesi için takvimin görüşülmesi olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrısta yayınlanan Alithia gazetesi, Rum Sözcüs Nikos Hristodulis’in Rum Yönetiminin sıfır asker sıfır garanti tezi olmadığı yönündeki sözlerini manşetten verdi.

Gazete, Hristodulidis’in bu tezine “Bizim tarafın tezi Garanti Antlaşmaları’nın ve müdahale hakkının ilk günden kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesi için takvimin görüşülmesidir” diyerek açıklık getirdiğini aktardı.

Habere göre Rum tarafının Crans Montana’daki yaklaşımının nereye yöneldiği ve gelecekte çabanın yeniden başlaması halinde nereye odaklanacağı sorusu üzerine Hristodulidis, “1-Garanti Antlaşması’nın ve müdahale haklarının kaldırılması, 2-askerlerin çekilmesi konusu, 3- çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizması” diye sıraladığı üç eksen üzerinde durdu.

Bu noktalardan ikisine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de olumlu yaklaştığı görüşünü de ortaya koyan Hristodulidis, sonuca varılması açısından anahtar olanın ise çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizması ile ilgili üçüncü nokta olduğunu savundu.

“Türk askerinin çekilme takvimi ile İttifak Antlaşması’nın kaldırılmasını mı kast ettiği sorulduğunda “İttifak Antlaşması’nın kaldırılması askerlerin çekilmesi çerçevesindedir, ama merkez partilerin tezindeki gibi ilk günden değil” diyen Hristodulidis, Rum tarafının üzerinde durduğu üçüncü nokta olan Çözümün Uygulanması ve İzlenmesi Mekanizması’nın önemine de vurgu yaptı.

Sözcü Hristodulidis Anastaiadis’in bu üç noktanın üçünü de mi istediği yoksa evrimsel boyutu olacak bir anlaşma mı aradığı sorusuna karşılık ise “Bizim tezimiz ilk günden sıfır asker değil. bu imkansızdır ki buna Yunanistan da katılıyor. Bu üç konu da birlikte gitsin. Müzakereyi değerlendirecek ve onu açacak anahtar olacak olan da çözümün uygulanması ve izlenmesi mekanizmasıdır.” diyerek yanıt verdi.