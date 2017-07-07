Rum Tarafı masadan kalktı mı?

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığı yönündeki haberler ortalığı karıştırdı

Crans Montana’daki çalışma yemeğinin devam ettiği ve yemeğin hemen ardından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Ntv tarafından duyurulan Rum Liderin masayı terk ettiği yönündeki haberler ise doğrulanmadı.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in, “Görüşmelere devam edemem, geri dönüyorum” açıklaması yaptığını Rum tarafı yalanladı.

Rum Hükümet Sözcü Yardımcısı Rum Lider Anastasiades ‘in müzakere masasında olduğunu açıkladı ve fotoğraf yayınladı. Rum kaynaklar Anastasiades’in masadan kalktığı bilgisini yalanladı. Rum liderin yarın sabah 06.30’da Kıbrıs’a döneceği iddia edildi.

Serdar Denktaş, “İşin gerçeği sabaha çıkar”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Denktaş “Yorum yapmamak için direndim.Ama telefon ve mesajlar durmak bilmiyor..Crans Montana’da görüşmeler halen devam ediyor.Cumhurbaşkanımızın ve TC Dışişleri Bakanımızın açıklamalarının dışında buradan gelecek hiçbir yorum doğruyu yansıtmıyor.Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalefes Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu,yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyor.

İşin doğrusu yarın erken saatlerde ancak ortaya çıkar.”dedi.