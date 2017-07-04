HABER KIBRIS

Rum Ulusal Konseyi'nde büyük kavga

04/07/2017

Rum Ulusal Konseyi'nde büyük kavga
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Rum Ulusal Konseyi karıştı. Rum Lider Nikos Anastasiaedes'in Konseyde varılan mutabakatları dikkate almadan müzakere yapması Rum Ulusal Konseyinde gergin tartışmalar yaşanmasına neden oldu.

Rum Lider ve sözcüsü Hristodulidies yoğun bir şekilde eleştirilince Rum Sözcü Hristodulidies öfkelendi ve elindeki kağıtları yere fırlatarak istifa ettiğini söyleyip toplantıyı terk etti.

Rum Lider Anastasiades ve ekibi ortalığı yatıştırmak için çok çaba sarf etti. Hristodulides'in yapılan girşimler sonrasında istifasını şimdilik cebine koyduğu ve bekleteceği bildirildi.



TAGS: rum ulusal konseyi, Hristodulidies
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