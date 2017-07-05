Rum ve Yunanların önerileri yine kriz yarattı

Kıbrıs konferansının 7. Gününde Rum ve Yunan taraflarının Genel sekreter’in çizdiği çerçevenin dışına çıkan önerileri yine kriz yarattı

GUTERRES’İ TAKMADILAR: Rum tarafı masaya koyduğu önerilerde Genel Sekreter’in “yakınlaş kazan” prensibini dikkate almadı. Rum Lider Anastasiadis, dönüşümlü başkanlığı, konuşulmayacak konular arasına aldı. Rum tarafıyla birlikte Yunanistan’ın da “0” asker ve “0” garanti tezini desteklemesi adı konmayan mini krize neden oldu

“BİZ ÇERÇEVEDEYİZ” Cumhurbaşkanı Akıncı Türk tarafının önerilerinin Genel sekreter’in çizdiği çerçeve içinde olduğunu vurguladı. Akıncı: Kıbrıs Türk Tarafı ile Türkiye Kıbrıs’ta bugünlerde bir çözüme ulaşmak için elinden geleni yapıyor yapmaya devam edecek. Genel sekreter buraya dönerse iyi olur

“BAŞLANGIÇ BİLE OLMAZ”: Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizim için burada esas olan Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin çıkarlarıdır. Sıfır asker ve sıfır garanti Türkiye için bir başlangıç noktası bile olamaz. Ayrıca Kıbrıs Türk tarafı için de başlangıç noktası değildir