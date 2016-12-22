Rum Yönetimi krize oynuyor

Rum Yönetimi, Cenevre zirvesine sayılı günler kala Türk tarafının uyarılarını dikkate almadan 3’üncü tur doğal gaz ihalesini sonuçlandırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan kritik Cenevre zirvesine sayılı günler kala; Türk tarafının uyarılarını dikkate almadan 3’üncütur doğal gaz ihalesini sonuçlandırdı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkortipis, dün gerçekleştirilen Bakanalar Kurlu toplantısından sonra

‘Münhasır Ekonomik Bölgede’ 3. tur ihaleyi kazanan şirketlerin isimlerini açıkladı.Lakkotripis, “müzakerelerin kritik aşamasında atılan bu adımlar herhangi bir krize yol açar mı?” sorusunu yanıtlarken “Gördüğünüz gibi, planlamalarımızın temelinde ilerliyoruz çünkü şu an başlıca önceliğimiz, enerji potansiyelimizi değerlendirebilmektir. Müzakereler ise başka şeydir”dedi.

İhaleyi kazanan şirketlerin isimleri şöyle:

“6. parselde Eni Cyprus Limited/TOTAL E&P Cyprus B.V., 8. parselde Eni Cyprus Limited ve 10. parselde Exxon Mobil Exploration ve Production Cyprus (Offshore) Limited ve Qatar Petroleum International Upstream O.P:.

Rum Haberi Ajansına göre; Lakkotripis, Bakanlar Kurulu tarafından atanan müzakere grubunun başında kendisi ile birlikte Maliye Bakanının bulunacağını ve müzakerelerin ilerlemesi için buna, çok sayıda teknokrat ve dış danışmaların da katılacağını söyledi. Müzakerelerin başarılı olması ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması durumunda, sözleşmelerin imzalanmasına gidileceğini kaydetti. Bunun tersi olması durumunda ise ikinci seçeneğin yedek şirket olacağını duyurdu.

10’uncu parsel için gösterilen ilgi konusundaki bir soruya, Lakkotripis, “gerçekten, gerek teknik, gerekse ekonomik açıdan çok ilginç öneriler gelmesi, gelecek için umutlarımızı artırdı. Tabi, teknik açıdan gelen öneriler için, her parçanın enerji potansiyelinin kanıtlanması için sondaj çalışmalar yapılmalı. Ancak, zor bir ekonomik çevrede bu tür yatırım önerileri bizi çok umutlandırmaktadır” yanıtı verdi.

Müzakerelerin tamamlanması zamanı ile ilgili diğer bir soruya Bakan, bunun pek çok şeye ve iki taraf arasındaki müzakerelerde kaydedilecek mesafeye bağlı olduğunu söyledi. Bakan, müzakerelerin ocak ayı sonu ya da şubat ayı başına kadar tamamlanması dileğinde bulundu.

Tamamı 7 yıl alacak

İlk araştırma sondajlarının ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili soruya Rum Enerji Bakanı, orantılılık araştırma süresi sözleşmesinin, üç döneme ayrılan yedi yıllık bir süreye sahip olduğunu söyledi. İlkinin üç yıllık, ikincisinin iki yıllık, üçüncüsünün de iki yıllık olduğunu belirtti. Bakan bunun, müzakere edilecek konulardan bir tanesi olduğunu vurguladı.

“Teknik değerlendirmenin temel kriterlerinden birisi de, herhangi bir şirket ya da ortak girişimin sondaj sayısı ve hızıyla ilgiliydi. Ve önerilerin değerlendirilmesinde, bu konu ciddi olarak dikkate alındı”.

Hedef ilerlemek

Kıbrıs sorunun çözümünün enerji konularını ne denli etkileyeceği ile ilgili başka bir soruya Lakkotripis şu yanıtı verdi:

“Gördüğünüz gibi, planlamalarımızın temelinde ilerliyoruz çünkü şu an başlıca önceliğimiz, enerji potansiyelimizi değerlendirebilmek amacıyla daha fazla araştırma programı ve mümkünse daha fazla keşifler gerçekleştirilmesidir. Bunun ötesinde, Kıbrıs MEB`inde, doğal zenginliklerimizden yararlanma stratejisi başka, Kıbrıs müzakeresi başka.”

Şirket ve ortaklıkların TOTAL 2017 sondaj sonuçlarını bekleyecekler mi sorusuna, Bakan, başarılı ya da başarısız olsun, bölgede gerçekleştirilen her sondaj çalışmalarının, Kıbrıs MEB`i Jeolojisinin yorumlanması çabaların çok önemli unsurlar sunduğunu ifade etti. Bu yönde, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır arasındaki tartışmaların, Zohr bölgesindeki sondaj çalışmalarından alınacak jeolojik kanıtların, bölge jeolojisi konusunda daha iyi bir fikir edinilmesine yardımcı olması yönünde olduğunu belirtti.

Özgür: Amaç kriz yaratma!

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Öğretim Üyesi Dr. Hayriye Kahveci Özgür, ihale sonucunu Diyalog’a değerlendirdi.

Özgür, ihale sonucunun kritik Cenevre süreci öncesinde açıklanmasını krize oynama şeklinde yorumladı.

“İhale sonucunun bu kritik aşamada açıklanması beklenmiyordu” diyen Özgür, “Bu açıklamanın böylesi bir süreçte yapılması sürece zarar verir. Bu bilinen bir gerçek ve ortaya konan niyet konusunda ürkütücüdür” dedi.

Kriz ortamı yaratılmak istendiğine vurgu yapan Dr. Özgür, sözlerine şöyle devam etti:

“Hidrokarbon konusunda Türkiye hiçbir zaman proaktif bir siyaset yürütmedi, her zaman etkiye tepki verdi. Şimdi de Rum tarafı bu ihaleyi beklenenden önce açıklamakla Türk tarafının tepki vermesini istediğini ortaya koyuyor. Yani Türk tarafını kritik Cenevre süreci öncesinde provoke edip süreci baltalama gayreti içerdiğini düşünüyorum.”

Özellikle 6’ıncı blokla ilgili olarak da sonucun açıklandığının altını çizen Özgür, burada Türkiye’nin de talepleri olduğunun bilindiğini sözlerine ekledi. Böylelikle Türkiye’nin tepki ortaya koymasının beklendiğini anlatan Özgür, “Böylelikle Cenevre’ye yön verme gayreti içerisindedirler” dedi.