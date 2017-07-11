Rumlar 11. parselde sondaja başlıyor

Kıbrıs’ta Rum tarafı sözde münhasır ekonomik bölgede lisans verdiği Fransız-İtalyan konsorsiyumu aracılığıyla tek yanlı doğalgaz sondajına başlıyor.

Adadaki doğalgaz rezervlerinde Kıbrıslı Türklerin de hakkı bulunduğu gerçeğinden hareket eden Türkiye, Rumların tek yanlı sondaj çalışmalarına karşı çıkıyor.



Kıbrıs müzakere sürecinin geçen hafta İsviçre’de başarısızlıkla sona ermesinin ardından başlayacak doğalgaz sondajlarının, adada zaten varolan tansiyonu artırmasından endişe ediliyor.



Total-ENI konsorsiyumuna bağlı “West Capella” sondaj gemisinin sabaha karşı Rumların sözde münhasır ekonomik bölgesindeki 11. Parsele ulaşacağı belirtiliyor.



Rumların “Onisiforos Batı1” adını verdikleri sahada sondaja başlayacak geminin bir denizaltı robotuyla bölgeyi inceleyeceği ve ardından çalışmaların başlayacağı kaydediliyor.



Çalışmaların planlanan çerçevede yürüyeceğini duyuran Fransız Total yetkilileri, geminin sondaj noktasına varmasının hemen ardından sabitleneceğini ve hazır olunduğunda matkapların deniz dibine indirileceğini belirtti.



Total yetkilileri sadece personelin güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda planlarını değiştirebileceklerini açıkladı.



Türkiye’nin sert uyarılarından ötürü tedirgin olan Rumlar, yayınladıkları Navtex’le önceki sondajlardan farklı olarak 11. parsel etrafındaki beş mil mesafeyi değil, komşu iki parseli tümüyle deniz trafiğine kapattılar. Rumlar sözde kendi MEB’leri ile Mısır MEB’ine kadar olan 100 millik mesafe için de 3 ay geçerli olacak Navtex yayınladılar.



Rumların tek yanlı sondaj çalışmalarına sert tepki gösteren Türkiye, KKTC hükümetinden aldığı yetkiyle Kıbrıs etrafında sismik çalışmalar yapıyor. Mersin Taşucu limanında bekletilen Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin yeniden Kıbrıs’a gelerek çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Türkiye sismik çalışmalarla belirlenecek doğalgaz alanlarında sondaja başlamayı planlıyor.