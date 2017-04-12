Rumlar 3 Ayda KKTC’de 1,5 Milyon Euro Harcadı

Kıbrıslı Rumların, 2017 yılının ilk üç ayında, KKTC’deki otellerde gerçekleştirdikleri konaklamalar için, kredi kartlarıyla yaklaşık bir buçuk milyon Euro harcadıkları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “JCC şirketi” tarafından yayımlanan verilere dayandırdığı haberinde, Kıbrıslı Rumların otel konaklamalarıyla ilgili harcamalarını kıyafet alışverişlerinin takip ettiğini, 2017 yılının ilk üç ayında ise, kumara daha az miktarlarda para harcandığını belirtti.

Kıbrıslı Rumların KKTC’de para harcamayı tercih ettiği, kumar harcamalarını da geçen ikinci piyasanın giyim ve ayakkabı olduğunu yazan gazete, geçtiğimiz Mart ayında Kıbrıslı Rumlar tarafından kredi kartlarıyla 36 bin 344 Euro değerinde 650 işlem yapıldığını belirtti.

Gazete Rumların 2017 yılının ilk aylarında yaptıkları giyim ve ayakkabı alışverişlerinin değerinin ise, 124 bin 620 Euro’ya ulaştığına dikkati çekti.

Rumların bugüne kadar KKTC’de para harcamayı tercih ettiği ikinci piyasa olan kumarın ise, geçtiğimiz Mart ayında yapılan 24 bin Euro’luk harcamayla üçüncü sırayı aldığını yazan gazete, 2017 yılının ilk üç ayında ise kumara toplam 106 bin Euro para harcandığını kaydetti.

Gazete, geçtiğimiz yıla kadar her ay Rumların kumar için yaklaşık olarak ayda 100 bin Euro’dan fazla para harcadıklarını da anımsattı.

Rumların Türkiye’ye yönelik uçak biletlerine harcadıkları paraların azaldığını da yazan gazete, 2017 yılının ilk üç ayında uçak biletlerine harcanan paranın ise 102 bin 304 Euro olduğunu ekledi.