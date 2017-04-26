HABER KIBRIS

Rumlar 31 Temmuz’a kadar yeni sondaj  başlatmayacak

26/04/2017

Rumlar 31 Temmuz’a kadar yeni sondaj  başlatmayacak
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Milliyet’in edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme masasında Anastasiadis’e, Rumların doğalgaz adımları üzerine Akdeniz’de gerginlik yaşanacağı uyarısını tekrarladı. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin araya girmesi ile liderlerin BM’ye “31 Temmuz’a kadar doğalgaz adımı atmayacağız güvencesi verdiği” öğrenildi. Buna göre, Rumlar 31 Temmuz’a kadar yeni sondaj  başlatmayacak, Barbaros gemisi  Rumların izin verdiği bölgelerde çalışma yapmayacak.



TAGS: KKTC, Temmuz, Avrupa, Kıbrıs, Akdeniz, doğalgaz, Güney Kıbrıs, Kıbrıs Rum Kesimi
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