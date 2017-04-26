Milliyet’in edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme masasında Anastasiadis’e, Rumların doğalgaz adımları üzerine Akdeniz’de gerginlik yaşanacağı uyarısını tekrarladı. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin araya girmesi ile liderlerin BM’ye “31 Temmuz’a kadar doğalgaz adımı atmayacağız güvencesi verdiği” öğrenildi. Buna göre, Rumlar 31 Temmuz’a kadar yeni sondaj başlatmayacak, Barbaros gemisi Rumların izin verdiği bölgelerde çalışma yapmayacak.