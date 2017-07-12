Rumlar ‘gaz’a bastı

Biri radara yakalanmayan (hayalet gemi) La Fayette sınıfı, 2 Fransız savaş gemisinin Larnaka’da ikmal yapması, rutin bir uygulama. Fransız gemilerinin yanı sıra, BM çerçevesinde Lübnan’da açıklarında faaliyet gösteren 8 ülkenin savaş gemileri, rutin ihtiyaçlarını Kıbrıs Rum yönetiminden karşılıyor. Suriye krizi nedeniyle bölgede bulunan Rus Amerikan gemiler de Rum limanlarını kullanıyor, ancak Rumlar, Fransız gemilerin Total’in sondaj gemisi çevresinde Türkiye'ye karşı koruma nöbeti tutacağını savunuyor.

TOTAL 4 BİN METRE DELECEK

Kıbrıs adasının 180 kilometre güneyinde, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesine 8 kilometre mesafede sondaja hazırlanan Panama bandıralı West Capella adlı gemi, Rumların tek yanlı parsellediği bölgenin en altında yer alan, Rumların Onisiforos adlı bir Aziz’in adını verdiği 11 numaralı parselde çalışmalarını yürütecek. Total’in İtalyan ENI ile yüzde 50 ortaklıkla 2013 yılında kiraladığı bölge, Mısır açıklarında keşfedilen büyük doğalgaz yatağı Zohr bölgesinin 40 kilometre uzağında. Bu nedenle bölgede doğalgaz bulunma ihtimali daha yüksek.

Panama bandıralı olmasına rağmen Total’in kiralaması nedeniyle Fransız bayrağı çeken gemi, Akdeniz tabanından 4 bin metre derinliğe sondaj yapacak ve kadar yaklaşık 3 ay bölgede kalacak. En erken sonuçların Ekim ayında alınması bekleniyor.

YUNAN BAKAN YİNE TÜRKİYE’YE ÇATTI

Türkiye’nin bölgeye müdahale endişesini sadece Rumlar yaşamıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas da dün konuyla ilgili açıklama yaparak, "Türklerin aslanlıkları sözle sınırlı, somut adımlar atmak isteyeceklerdir, ancak maliyeti büyük olur" dedi. Rumlar ise, Mersin’in Taşucu limanına demirleyen Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi ile Antalya açıklarında yapılan rutin askeri tatbikatları yakından takip ediyor.