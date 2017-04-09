Rumlar Güzelyurt’ta Ayin yaptı

Rumlar, bugün “Palm Sunday” olarak bilinen gün nedeniyle Hristiyan Ortodoksların ibadet yerlerinden biri olan Güzelyurt’taki ST. Mamas Kilisesi’nde bugün ayin yaptı.

HZ. İsa’nın Kudüse girdiği gün olarak bilinen ‘Palm Sunday’ nedeniyle düzenlenen ayin, sözde Omorfo Metropoliti Neofitos tarafından yönetildi.

7.30 – 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ayinde ilahiler söylendi, mumlar yakıldı, dualar okundu…Ayin boyunca kilisenin girişine palmiye dalları asıldı.

Ayin süresince, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.