Rumlar Montana’da kendi paketlerini çerçeveye uygun hale getirme telaşında

Rum basınına sızdırılıp neredeyse eş zamanlı olarak çevirilerek İngilizce ve Türkçe olarak dolaşıma sokulan ve BM’nin çerçevesi olduğu iddia edilen belgenin çarpıtılmış olduğu ortaya çıktı.

Günlerdir BM yetkililerinin kendilerini uyarmasına rağmen çerçevenin içinde olduklarını iddia ederek Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafını suçlayan Rum Lider Anastasiades BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans Montana’ya gelişine saatler kala Guterres’ten kırmızı kart görme korkusuna kapıldı ve paketini çerçeve içerisine sokmak için yoğun bir çalışma içine girdi. Bunu yaparken de “tükürdüğünü yalamamak için” yeni açılım hazırladığını söyleyerek kamuoyu önünde kendisini kurtarma arayışına girdi.

Kıbrıslı Rumlar gizlilik anlaşmasını bugün üçüncü kez bozdular.

Üç günde üçüncü kez gizlilik anlaşmasını bozarak Rum basınına çarpıtılmış bilgi sızdırarak manipülasyon yapan Rum tarafının BM tarafından uyarıldığı bildirildi.

Rumlar son olarak bugün, tüm tarafların paket hazırlamak için BM Genel Sekreteri Guterres’in önünde mutabık kaldıkları BM çerçevesini çarpıtarak, kendi hayalleri çerçevesinde oluşturdukları çerçeveyi Rum basınına sızdırdı. Rumların mevcut çerçeve dışındaki hayal ürünü metin “Bizim paket çerçeveye uymuyorsa, çerçeveyi pakete uydururuz” anlayışı ile hazırlanıp sızdırıldığı ortaya çıktı.

TOPLANTILAR RUMLARIN ÇERÇEVEYE UYUMU İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI NEDENİ İLE İPTAL EDİLDİ

Bu arada, Rum tarafı bu sabahki toplantıları “yeni açılım yapıyoruz, çalışmamız lazım” diyerek iptal ettirdi.

Rum müzakere heyeti ve siyasal partileri öğlen saatlerine kadar sert tartışmalarla dolu uzun toplantılar yaptılar.

Saat 1500’te iki müzakerecinin Eide ile yapacağı toplantının da bir buçuk saat geciktirilmesini talep ettiler.

HaberKıbrıs’ın elde ettiği bilgilere tüm karşı çıkışlarına rağmen İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının anlaşılan çerçeve ile tam uyumlu paketlerinin masada olduğunu ve yakınlaşmalar sağlayarak tüm tarafların kazanacağı iki kurucu devletin eşitliğine dayalı yeni bir federal ortaklık kurulmadan Crans Montana’dan ayrılmayacaklarını net bir şekilde ifade etmeleri üzerine BM Genel Sekreteri Guterres’in yarın masaya gelmeye karar vermesi Anasatasiades’in yeni öneri hazırlıyorum mazereti ile sunduğu paketi çerçeveye uyumlu hale getirmek için harekete geçirdi.

Paketlerin BM’ye sunulduğu gün Rum Sözcü Hristodulidis uluslararası haber ajanslarında yayınlanan paketlerinin BM çerçevesi dışında olduğu haberlerini yalanlamıştı. Ayni gün saat 18.00’te yapılacağı açıklanan programlı toplantı BM Genel Sekreteri’nin Danışmanı Eide’nin Anastasiades ile baş başa görüşme ihtiyacı olması nedeni ile 45 dakika geç başlamış ve bu gecikme Rumların çerçeve dışında olmasından kaynaklanmıştı. Rum Sözcü Hristodulides bu toplantının varlığını ve içeriğini de yalanlamıştı.