Rumlar, Sırp çocukları sınır dışı etti

Dışişleri Bakan Vekili, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner açıkladı:

Rumlar sırf Larnaka’dan giriş yaptılar diye 23 Nisan kutlamalarına katılmak için adaya gelen Sırp çocukları sınır dışı etti.

Dışişleri Bakan Vekili Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, bu sabah Sırbistan’dan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Larnaka’dan giriş yapan Sırp çocukların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bu gece sınır dışı edildiklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak olayı şiddetle kınadıklarını kaydeden Bakan Saner, toplumlararası görüşmeler bu kadar kritik bir dönemde iken yapılan bu davranışı anlamanın mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Bakan Saner’in açıklaması şöyle:

Bu sabah Sırbistan’dan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Larnaka’dan giriş yapan Sırp çocuklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kuzey’e geçecekleri tahmin edilerek sabahtan bu yana Güney’de alı konulmuşlardır. Çocukların az önce ise kiralanan özel bir uçakla Sırbistan’a geri gönderildiklerini öğrenmiş bulunuyoruz.

KKTC’ye gelmek için ulaşım yolu olarak Larnaka Havaalanı’nı seçen, yaşları 10 ile 13 arasında değişen 12 çocuk ile 4 eğitmenin, karşılaşmış oldukları bu davranışı kabul etmemiz mümkün değildir.

Toplumlararası görüşmelerin bu kadar kritik olduğu bir dönemde yapılan bu davranışı anlamak mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece çocuk bayramını kutlamak için gelen Sırp kardeşlerimizin Kuzey’e bile geçmesine izin vermeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerimizi nasıl düzelteceğimiz ciddi bir soru işaretidir.

Gerek toplumlararası görüşmelerde, gerekse güven artırıcı önlemler üzerinde Kıbrıs Türk tarafının hassasiyeti ortada iken, bunlara Kıbrıs Rum Yönetimi’nin her şekilde duyarsız kalması, bizleri toplumlararası görüşmeler adına umutlandırmak yerine farklı duygulara yönlendirmektedir. Sırbistan’dan sadece 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlamak için gelen çocukların karşılaşmış olduğu bu durumu kabul etmemiz asla mümkün değildir.

Rum Yönetimi’nin bu tutumunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şiddetle kınar, Dışişleri Bakanlığı olarak konunun ayrıntılarını yarın kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.