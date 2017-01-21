Rumlara dört soru

Rum basınında dün çıkan haberlerde Türk tarafının masaya dört temel soru koyduğu ve bu soruların Rum siyasi liderler tarafından cevaplanmasını istediği kaydedildi.

Türk tarafının soruları şöyle sıralandı:

“1-Kıbrıs Rum tarafı ayrılmayı tercih ederse ne olacak?

2-Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türkleri hükümetten kovarsa ne olacak?

3-Anayasa ihlal edilirse ne olacak ve kendilerini kim koruyacak?

4-Herhangi bir durumda Kıbrıslı Rumlar devleti gasp ederse ne olacak?”

Habere göre Rum tarafının ise “1-Yeni bir istila durumunda ne olacak? 2-Türkiye uzlaşılanları; özellikle de işgal askerlerinin çekilmesi düzeyindekileri hayata geçirmezse ne olacak?” gibi sorular yönelttiği iddia edildi.

Politis Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in çarşamba akşamı Mont Pelerin’e gitmesinin Rum tarafında kafa karışıklığı yarattığına dikkat çekerek bu seyahatin gerekçesiyle ilgili Türk medyasına yansıyan bilgilere yer verdi. Alithia “Bayrak Şimdi Siyasilerde… Konferans Tarihi Önümüzdeki Günlerde Belirlenecek… Akıncı ve Anastasiadis Gelecek Hafta Görüşecek” başlıklı haberinde Mont Pelerin sürecinin başarıyla tamamlandığını ve şimdi bayrağın, siyasi düzeyde müdahil tarafların eline geçtiğini yazdı.