Rumlara Sırp avukattan cevap

”Sırp avukat ve insan hakları aktivisti Liliana Tatic açıklama yaptı.“Sırp çocuklar sınır dışı edildi”

Kıbrıs’ta yaşayan Sırp avukat ve insan hakları aktivisti Liliana Tatic, 23 Nisan kutlamalarına katılmak üzere hafta içerisinde Larnaka havaalanına gelen, ancak kuzeye geçmeden Sırbistan’a geri dönen çocukların sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada, çocukların girişlerine engel olunmadığını veya sınır dışı edilmediklerini, kendilerine sadece kuzeye geçmenin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olacağının söylendiğini, bunu öğrenen kafilenin kendi istekleri ile ülkelerine döndüğü açıklamıştı.

“Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamaları yanlış ve gerçek dışıdır,” diyen avukat Tatic, Pazartesi sabahı 3:10’da Larnaka’ya varan 13 çocuk ve 4 yetişkinden oluşan Sırp kafilenin Kıbrıs’a girişine izin verilmediği belirtti. Kendilerine “ülkeye girişe sınırda ret” formu verildiğini, pasaportlarına yetkililerce el konduğunu ve kafilenin 24 saati aşkın bir süre havaalanında bekletildiklerini belirtti.

Tatic, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada, Sırbistan’dan gelen iki özel küçük uçağın 14 kişiyi Salı günü geri götürdüğünü, uçaklarda yeterli yer olmadığı için iki eğitmen ve bir çocuğun geride kaldığını söyledi. İki eğitmen ve bir çocuğun kendi masraflarını karşılayarak o gece Larnaka’da bir otelde kalmalarına izin verildiğini, ancak pasaportlarının havaalanındaki muhaceret yetkililerince alıkonduğunu, ertesi gün de kendilerini Sırbistan’a geri götürecek tarifeli uçağa “sınır dışı edilen suçlulara yapıldığı gibi” polis eskortu ile götürüldüklerini belirtti.

Esra AYGIN