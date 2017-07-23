Rumlar’dan şaşırtan iddia: Maraş Açılıyor!

Rum Gazetesi Kathimerini’nde yer alan bir iddiaya göre Kıbrıs Türk Tarafı ve Türkiye Kapalı Maraş’ı açmaya hazırlanıyor.

Gazete haberinde Ankara ve Kıbrıs Türk tarafının kapalı maraşı Türk liderliği kontrolünde açacağını, şehrin açılmasıyla birlikte, eski sahiplerin evlerine ve mülklerine geri döneceklerini yazdı

Gazete bu planın Kıbrıs Türk hükümeti tarafından da desteklendiğini ancak resmi olarak açıklama yapılmadığını da yazdı

Kapalı Maraş 43 yıldır bomboş, atıl vaziyette, dikenli tellerle çevrili bir şekilde sahiplerini bekliyor

Kaynak: http://greece.greekreporter.com | Çeviri: Haber Kıbrıs