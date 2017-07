Rus Büyükelçi'den Kıbrıs Açıklaması

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, “Kıbrıslıların kaderinin kendi ellerinde olduğunu” ifade etti.



Fileleftheros gazetesi, Rus Büyükelçi Osadchiy’le söyleşisine geniş bir şekilde yer verdi.



Habere göre Osadchiy, Rusya için Kıbrıs sorununun tek iyi çözümünün, ayrı ayrı referandumlarda her iki toplum tarafından kabul edilecek bir çözüm olduğunu belirtti.



Osadchiy, sadece Ada’nın insanlarının kaderlerini ellerinde tuttuğuna dikkati çekerken Rum tarafının, garantilerin kaldırılması şeklindeki tutumuna da destek verdi.



Crans-Montana’daki konferansa ilişkin bir soru üzerine Osadchiy, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis arasındaki Kıbrıs müzakere turunun, müzakereler gündeminin 4 iç başlığının ayrıntılı bir şekilde ele alınması noktasına geldiğini söyledi.



Bunun, tarafların, müzakerelerin en zor bölümünün -garantiler ve güvenlik konularını- göğüslemeye karar verdiğine inanmalarına neden olduğunu söyleyen Osadchiy, Crans-Montana’da, tarafların bu konudaki, farklı görüşlerine köprü kurulması için çaba sarf edildiğini belirtti.



Osadchiy, her iki taraftan, askıda bulunan konuların çözümlenmesine ilişkin iyi niyet görmelerinin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Kıbrıs sorununun bu yeni sürecinde Rusya’nın rolünün ne olabileceği şeklindeki bir soru üzerine Osadchiy, ülkesinin rolünün her zaman aynı olduğunu, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak müzakerelere ilişkin elverişli bir ortama katkı koymayı arzuladıklarını ifade etti.



Osadchiy, başka bir soru üzerine Kıbrıs’ın, Akdeniz bölgesindeki istikrar kapısı olduğunu da söyledi.