Rus kıyılarına vuran tuhaf yaratık şaşkına çevirdi

Çukotka'daki Beringiya Ulusal Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çukotka Yarımadası kıyılarında çıkan bir fırtınanın ardından kahverengimsi bir renge sahip 3 metre uzunluğunda dev bir deniz yılanına rastlandı. Bölgedeki denizcilerin dikkatini çeken bu tuhaf yaratığın ne olduğu anlaşılamadı.

Uzmanlarsa daha sonra kıyıya vuran bu şeyin aslında Latincede ‘Nereocystis luetkeana' isimli bir tür alg, yani deniz yosunu olduğunu belirtti.

Gövde uzunluğunun 25 metreye kadar çıkabildiği kaydedilen bu algin Atlantik Okyanusu'nun Kuzey Amerika kıyılarında yaygın olarak görüldüğü ve bu boyuta yalnızca bir yılda ulaştığı bildirildi. Aralık ayında deniz zemininden kopan bu yosun türü, kıyılara vuruyor.