Rus uçağı neden düştü?

Moskova'dan havalandıktan sonra Soçi'de yakıt ikmalinin ardından kısa süre sonra düşen Rus uçağının düşme sebebi araştırılıyor. Yaşanan olay sonrası 'Uçak neden düştü' sorusu gündeme geldi. Rus basını ve Moskova'da ilk değerlendirmeler teknik arıza yaşandığı, kaza olduğu yönünde. Pilotun deneyimli bir pilot olduğu bilgisi veriliyor. Uçağın neden düştüğü teknik inceleme ve soruşturma ile belli olacak.

Soçi'den Lazkiye'deki Rus üssüne giden TU-154 tipi uçağın 8 mürettebat ve 84 yolcuyla düşmesinin ardından uçağın neden düştüğü sorusuna yanıt aranıyor. Rusya lideri Putin, Başbakan Medvedev'e uçak kazasının soruşturulması için devlet komisyonu kurulması talimatı verdi.

Uçağın düşmesinin ardından akıllara 'Saldırı olabilir mi?' şüphesi gelmişti. Ancak Rus basınına yansıyan ilk bilgilerde teknik sıkıntı yaşandığı ihtimali ağır basıyor.

Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve TU-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

KALKIŞTA KAZA İHTİMALİ

Uçağın muhtemelen kalkışta kaza yaptığını ifade eden yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının düşük ihtimal olduğu bilgisini paylaşıyor.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev'e uçak kazasının soruşturulmasına yönelik devlet komisyonu kurma ve komisyona başkanlık etme talimatı verdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI PİLOTUN ADINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-154 uçağının deneyimli ve birinci sınıf pilotlardan Roman Volkov tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakanlık, Volkov'un 3 bin saatten fazla uçuş deneyimine sahip olduğunu duyurdu.

SOÇİ'DE YAKIT İHMALİ YAPIP KALKACAKTI

Moskova'dan havalanan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu. Tu-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşmüştü.

KAZA SSCB'NİN DAĞILDIĞI TARİHTE YAŞANDI

25 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov istifa etmişti. Bu tarih resmi kaynaklara SSCB’nin dağıldığı gün olarak geçmişti.