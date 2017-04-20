Rus ve Türk Hırsızlara Rekor Ceza!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 2016dakı hırsızlık olayıyla ilgili Stanislu Pshechnyy’e 9 ay, Nuyan Batuhan Yücel ve Anton Pshechnyy’e 18'er ay hapis cezası verdi.

Marketin ambarını soydular

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci zanlıların, “Dükkân açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların 3-4 Ağustos tarihleri arasında zanlıların, Karşıyaka’da faaliyette olan Nezihe Yiğit’e ait marketin ambar kısmının demir kapısını hasar vermeden açtıktan sonra içeriye girdiklerini söyledi.

Döşenci, Anton Pshenichnyy ve Nuyan Batuhan Yücel’in market içerisinden toplam değerleri bin 400 TL olan çeşitli marka sigaralar ve sarma kâğıdı, 400 TL değerinde kamera kayıt cihazı, para kasası içinde muhafaza edilen 50 TL metal para ile 10 TL kağıt paranın yanı sıra Kanser Hastaları Derneği’nin plastik kutuyu kırarak 50 TL hasara uğrattıklarını belirtti.

Tutuklanınca itiraflar peş peşe geldi

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların yakalandıktan sonra birçok markete giridkleri yönünde itirafları olduğunu söyledi. Yalgı Döşenci, verilen ifadede zanlıların 8-9 Ağustos tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren Erdener Markete manav bölümünden brandaları keserek içeri girdiklerini söyledi. Döşenci, Anton Pshenichnyy ve Nuyan Batuhan Yücel’in bodrum katında Ayetkin Erdener’e ait ofis içerisindeki 550 TL değerinde decoder, 5 bin TL değerinde 16 kanallı DVR cihazını bin 810 TL nakit para ve 860 TL değerinde değişik marka sigaraları çaldıklarını kaydetti.

Bankamatiğin alarm kablolarını kestiler

Polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların birçok iş yerinin yanı sıra bankamatiklerede zarar verdiklerini kaydetti. Polis, zanlı Anton Pshenichnyy ve Nuyan Batuhan Yücel’in 12 Ağustos tarihinde saat 02.45 raddelerinde Esentepe’de faaliyet gösteren Batıbeniz isimli benzin istasyonunda bulunan Türk Bankası’na ait bankamatiğin alarm sisteminin kablolarını kasten kestiklerini belirtti.

Marketlerdeki para kasalarını çaldılar

Soruşturmayı yürüten polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların 13 Ağustos tarihinde Girne Karakum’da faaliyet gösteren Burger City isimli iş yerine girdiklerini toplam değeri 2 bin 400 TL olan ve içerisinde 100 TL olan para kasasını çaldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Döşenci zanlıların çaldıkları para kasalarını, Karaoğlanoğlun’da bir bölgede bularak emare aldıklarını anlattı.

Cep telefonlarını da çaldılar

Zanlılar polise verdikleri gönüllü ifadede 13 ağustos tarihinde Karaoğlanoğlun’da faaliyet gösteren Lemar isimli alışveriş merkezine de girerek Kanser Vakfı, SOS Vakfı ve Ortopedi vakfına ait toplam 300 TL değerindeki plastik kutuları kırarak içerisinde bulunan 600 TL çaldıklarını itiraf etti.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların alışveriş merkezi içinde 400 TL değerindeki 2 adet General Mobile, 1 adet Vestel Venüs marka cep telefonunu ve 1 adet Samsung Tab 4 marka tableti çaldıklarını söyledi.

Döşenci ayrıca, Turkcell satış noktasından cam vitrinin çekmecelerinde muhafaza edilen toplam on bin TL değerindeki 1 adet Nokia 105 Duos, 3 adet Samsung Galaxy J7, 1 adet Samsung Galaxy J5, 4 adet Mobile Power Şarj cihazını, 3 adet SE ve 1 Turkcell T70 marka cep telefonunu çaldıklarını belirtti.