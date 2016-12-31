Ruso’da dörtlük tarife: 0-4

DOĞAN, KAYMAKLI’YI 4 GOLLE GEÇTİ: Doğan Türk Birliği deplasmanda Küçük Kaymaklı’yı 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Osei, Aydın, Kenan ve Salih kaydetti. 1 maçı eksik Doğan ilk devreyi 26 puanla 5. sırada kapatırken Küçük Kaymaklı 19 puanla 9. sırada yer aldı

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu (***), Hakan Ünal (***), Mehmet Ekşici (***)

Küçük Kaymaklı: Süleyman (*), Çağrı (*) (Dk.69 Bilal (*)), Mehmet (*), Bahadır (*), Azat (*), Martins (*), Mete (*) (Dk.65 Mustafa (*)), Victor (*) (Dk.65 Musa (*)), Remzi (*), Doğukan (*), Bayram (*)

Doğan Türk Birliği: Ozan (**), Hasan (**), Koral (***), Ahmet Çağer (**), Ahmet Sönmez (**), Raheem (**) (Dk.70 Ahmet Saygı (**)), Osei (***), Salih (***), Aydın (***) (Dk.90 Tunahan), Selim (**) (Dk.68 Ahmet Coşkun (**)), Kenan (***)

Goller: Dk.40 Osei, Dk.44 Aydın, Dk.58 Kenan, Dk.76 Salih (Doğan TB)

Kırmızı kart: Dk.82 Hasan (Doğan Türk Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 15. haftasında Doğan Türk Birliği deplasmanda Küçük Kaymaklı’yı 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Osei, Aydın, Kenan ve Salih kaydetti. Bu sonucun ardından 1 maçı eksik Doğan Türk Birliği ligin ilk devresini 26 puanla 5. sırada kapatırken Küçük Kaymaklı 19 puanla 9. sırada yer aldı.

Önemli dakikalar

12.dakikada Remzi-Victor verkaçında son olarak Victor, Mete’yi gördü. Mete’nin şutunu kaleci kornere çeldi.

40.dakikada Salih’in serbest vuruşunda Ahmet Sönmez kafa ile topu kaleye gönderdi. Top üst direkten ceza sahasına döndü. Osei dönen topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

dakikada sol çaprazdan Kenan’ın pasında Aydın topu boş filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

45+1. dakikada ceza alanında Selim’in şutunda top üst direkten auta gitti.

İlk devre 2-0 Doğan üstünlüğünde sona erdi.

dakikada Osei’nin ortasında ceza sahasında Bahadır ve Azat topu uzaklaştıramadı. Kenan topu filelere gönderince skor 3-0 oldu.

76.dakikada Salih ceza sahasında sol çaprazdan sert bir vuruşla skoru 4-0 yaptı.

dakikada Hasan rakibine yaptı faul sonrasında 2.sarıdan kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

Karşılaşma 4-0 Doğan üstünlüğünde sona erdi. Havadis