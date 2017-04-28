Basbakan Yardimcisi Serdar Denktaş kendisi ve oğlu hakkinda yapilan rüşvet haberlerine sert tepki gosterdi. Denktas haberi yapan gazete icin yasal yollara basvuracagini acikladi.

Gerçekten gazetecilik yapan insanlarımıza ve gerçek gazete işlevi gören kurumlarımıza saygımdan dolayı dilimin gazete demeye varamadığı; bugün bana, oğluma ve iş ortaklarına korkunç yalanlarla iftira ve çamur atan “Yeni Bakış” isimli yayın organı hakkında gerekli yasal işlemleri başlatması için hukukçularımı yetkilendirmiş bulunduğumu kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.

Bütün siyasi hayatım boyunca basın özgürlüğünü savunan; ülkemizi tek seslilikten kurtarıp özel televizyon ve radyo yayıncılığın önünü açan bir kişi olarak, bu örnekte gördüğümüz şekliyle , basın özgürlüğünün “çirkeflik” ve “tetikçilik” için örtü olarak kullanmasından gerçekten büyük üzüntü duymaktayım.

Ancak bu “terbiyesizlik” üzüntü duyup geçiştireceğim bir olay değildir. Söz konusu yayın organında iddia edilen “rüşvet” rakamından da yüksek bir meblağda tazminat davası açılması için hukukçularımı görevlendirmiş bulunmaktayım.

Gerçekten özgür, bağımsız ve düzeyli bir gazeteciliğin ülkemizde güçlenmesine en azından bu şekilde bir kez daha katkı vermek için uğraşacağımı kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.

Sonsuz saygı duyduğum her zaman iyi ilişkiler içerisinde olup tüm sorularına cevap verdiğim; her zor koşul altında habercilik, gazetecilik yapan kişi ve kurumlarla yayın organlarını tetikçilik için kullananlar arasındaki farkı ortaya çıkarmanın zamanı gelmiştir.

Benzeri asılsız suçlamaları geçmişte ağabeyim rahmetli Raif Denktaş üzerinde oynanan alçakça oyunlarda bizzat yaşamış biri olarak, ailemin hiçbir ferdine bu şekilde aşağılık bir şekilde saldırılmasına müsaade etmeyeceğimi, bu yalan haberi yapan, yaptıran ve veya yayan her kişi ve kurumla mücadelemi hukuksal zeminde sonuna kadar takip edeceğimi ve sonuçlandıracağımı çok açık ve net bir şekilde kamuoyunun bilgisine getiririm.

Basına özgürlüğe sonuna kadar evet ama “basın” adı altında yayılan “pisliklere” de müsaade etmememiz gerekir.

Saygılarımla