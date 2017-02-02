Rusya Büyükelçisi, ülkesinin, Kıbrısla ilgili uluslararası konferansa katılmaya hazır olduğunu açıkladı

Rusya Federasyonu Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy perşembe günü öğle üzeri yaptığı açıklamalarda, Kıbrısla ilgili yeni bir uluslararası konferansa Güvenlik Konseyi üyelerinin katılımının da çok yardımcı olabileceğini ve Rusya'nın da buna katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Limasol Belediyesini ziyareti çerçevesinde, bu konuda görüşlerini ifade etmesi istenen Büyükelçi Osadchiy “Rusya, bu konferansta her şeyin iyi gitmesini diliyor. Güvenlik Konseyi üyelerinin katılımı da yardımcı olabilir. Eğer gerekirse biz de katılmaya hazırız” dedi.



“Biz çözüm istiyoruz. Tüm görüş ayrılıklarının en erken zamanda çözülmesini arzuluyoruz”.

Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaides, Rusya ve halkının Kıbrıs sorununa çözüm çabalarına uzun yıllar gösterdiği destekten dolayı Rusya Büyükelçisine teşekkürlerini ifade ederek:

“Bu destek her zaman ilkeler temelinde oldu ve bizim için her zaman değerliydi” dedi.



Kıbrıs Haber Ajansı