Rusya Çin’e 5. nesil savaş uçağı sattı
27/12/2016
Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, teslimat ülkenin Hıbey Sangçun Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4 adet Su-35 jetinin bulunduğu belirtildi.
İlk teslimatın 2017 yılında yapılması planlanıyordu. İki ülkenin teslimatı öne çekmesi güvenlik uzmanlarının dikkatinden kaçmadı.
Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat ediyor.