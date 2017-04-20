HABER KIBRIS

Rusya ekibi de KKTC'ye sokulmadı...

20/04/2017

Rusya ekibi de KKTC'ye sokulmadı...
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23 Nisan etkinlikleri için davet edilen Rus ekibi Rum yönetimi tarafından geri gönderildi.

23 Nisan etkinlikleri için Sırbistan ekibinin KKTC'ye sokulmamasından sonra dün akşam da Rusya ekibinin KKTC'ye gelişi engellendi.

Rus ekibinin Larnaka'ya indikten sonra Rum yönetiminin kararıyla geri gönderildiği öğrenildi.

Bu arada Rusya ekibinin geri gönderilmesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmaması 'bu organizasyondan haberleri yok mu' şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: Kıbrıs Time



TAGS: rusya, 23 nisan, haber
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