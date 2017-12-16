Rusya heyeti Karlov cinayetiyle ilgili Ankara'ya geliyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında görüşmek için Rusya'dan bir heyet geliyor.



Savcı, güvenlik ateşesi, acil durum bakanlığı ve adli tıp yetkililerinden oluşacak heyet. Karlov'un ölüm yıldönümünde yani 19 Aralık salı günü Ankara'da olacak.

Heyet Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara emniyetinde suikast soruşturmasına ilişkin temaslarda bulunacak. Rus heyet saldırının ardından da Türkiye'ye gelerek bilgi almıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 19 Aralık2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın gerçekleştirdiği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3'ü polis 5 kişi tutuklu.