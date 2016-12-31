Rusya o listeyi yayınladı

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi, Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye uygulanmaya başlayan ateşkese katılan 7 grubun toplam militan sayısı 50 bin civarında.

Açıklamaya göre örgütlerin isimleri ve militan sayısı şöyle:

Feylak el Şam: 4 bin militan ile Halep, İdlib, Hama ve Humus’ta faaliyet gösteriyor.

Ahrar’uş Şam: 16 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor.

Ceyş-ul İslam: 12 bin militan ile Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus’ta faaliyet gösteriyor.

Suvar el Şam: 2500 militan ile Halep, İdlib ve Lazkiye’de faaliyet gösteriyor.

Ceyş-ul Mücahidin: 8 bin militan ile Halep, İdlib ve Hama’da faaliyet gösteriyor.

Ceyş İdlib: En az 6 bin militan ile İdlib’de faaliyet gösteriyor.

Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): 3 bin civarı militan ile Halep, İdlib ve Şam’da faaliyet gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un düzenlediği basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla ve Türkiye’nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü söyledi.

Şoygu görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirterek, anlaşmayı imzalamayan silahlı muhalif grupların terör örgütü kabul edileceğini kaydetti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre IŞİD, Nusra Cephesi ve bu örgütlere bağlı grupların ateşkes anlaşmasına dahil olmadığı bilgileri yer alıyor.

(DHA)



