Rusya resmen duyurdu: Suriye'de...

Rus Ria haber ajansının son dakika haberine göre; Rus askerleri, Suriye'deki iki askeri üssüne kalıcı olarak yerleşmeye başladı. Ajans, haberi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya dayandırdı.

Bu üsler, Akdeniz kenarındaki Tartus ve Hmeymim.

Suriye'deki iç savaşın yedinci yılını doldurmasına aylar kala, Rusya'nın ülkede kurduğu hava savunma üssü uydudan görüntülenmişti. Akdeniz kıyısındaki Tartus ile iç kesimlerdeki Hama arasında yer alan ve ay başında görüntülenen Masyaf'taki üste, radarlar ve silahlar bulunuyor.

Esed alay konusu olmuştu

Rusya’nın Akdeniz kıyısındaki diğer hava üssü ise Lazkiye kentindeki Hmeymim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, 15 gün önce sürpriz bir şekilde Akdeniz kıyısındaki Rus üssü Hmeymim'e inmişti. Kırmızı halıda Putin ile yürümek isteyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’in kendi ülkesinde Rus komutanlar tarafından durdurulması, dünyada alay konusu olmuştu.

Moskova kritik aktör

Moskova, Suriye'deki hava operasyonlarında, Eylül 2015'te başlamıştı. Rusya'nın hava operasyonları ve askeri birlikleri, iç savaşta Esed'in elini önemli oranda güçlendirmişti.

Çekileceğiz dediler ama...

İki hafta önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Suriye'deki askeri birliklerinin bir bölümünü geri çekmeye başladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl da ülkedeki askeri birliklerin çekileceğini belirtmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.