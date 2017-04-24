Rusya'da Okulda El Bombası Patladı: 1 Ölü, 11 Yaralı...

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir okulda bir el bombasının patlaması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 11 öğrenci ise yaralandı.

Rusya'da bir okulda patlama oldu. Okulun müdürü Şamil Abakarov'un anlattığına göre, öğrencilerden birinin getirdiği bir el bombası bilgisayar laboratuvarında patladı.

1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Sputnik'in aktardığı habere göre patlama sonucunda bir öğrenci hayatını kaybetti, 11 öğrenci ise yaralandı.

3 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan öğrencilerden üçünün, yoğun bakımda olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtiliyor.

EL BOMBASINI GETİREN ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Ayrıca el bombasını okula getiren 8. sınıf öğrencisinin gözaltına alındığı kaydedildi. Bakanlık, bombayı getiren öğrencinin gözaltına alındığını doğruladı.

Yetkili, olay yerinde araştırmacılar şu anda olay yerinde çalışıyor ve terörle mücadele komitesinin davaya karışmadığını da sözlerine ekledi. İlk verilere göre, olay "dikkatsiz silah kullanımı" nedeniyle gerçekleşti.