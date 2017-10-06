Rusya’da tren işçileri taşıyan otobüse çarptı 19 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’nın doğusundaki Vladimir kentinde bir tren, içinde Özbek işçilerin bulunduğu yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü. Rus yetkililerin verdiği bilgiye göre, Saint Petersburg’dan hareket eden otobüs, sabaha karşı Vladimir kenti yakınlarında hemzemin geçitte bozuldu. Özbek yolculardan bir bölümü aşağı inerek otobüsü itmeye çalıştı. Bu sırada hızla gelen tren, otobüsü biçti.

Otobüs, trenin önünde birkaç yüz metre sürüklendi.

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü. Kazada ölenlerin otobüsteki Özbek yolcular ile Kazakistanlı şoför olduğu belirtildi. Trendeki yolcular ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.