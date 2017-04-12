HABER KIBRIS

Rusya'dan flaş açıklama

12/04/2017

Rusya'dan flaş açıklama
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Rusya ile ABD dışişleri bakanları arasındaki ikili görüşme sona erdi. İki bakan ortak basın toplantısında konuşuyor. Toplantıdan öne çıkan başlıklar şu şekilde;

SERGEY LAVROV: 
- Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile işbirliğimizi bozmaya çalışanlar var.

- Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak.

- İdlib'deki saldırının soruşturulmasını istiyoruz. ABD'nin de saldırıların soruşturulmasını istediğini gördük.


REX TILLERSON:
- Suriye'nin toprak bütünlüğü konsunda hemfikiriz.

- Kimyasal salrıyı Esad rejiminin yaptığından eminiz. 

 



TAGS: Suriye ,  Rusya ,  ABD ,  son dakika ,  haberler
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