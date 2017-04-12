Rusya'dan flaş açıklama
12/04/2017
Rusya ile ABD dışişleri bakanları arasındaki ikili görüşme sona erdi. İki bakan ortak basın toplantısında konuşuyor. Toplantıdan öne çıkan başlıklar şu şekilde;
SERGEY LAVROV:
- Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile işbirliğimizi bozmaya çalışanlar var.
- Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak.
- İdlib'deki saldırının soruşturulmasını istiyoruz. ABD'nin de saldırıların soruşturulmasını istediğini gördük.
REX TILLERSON:
- Suriye'nin toprak bütünlüğü konsunda hemfikiriz.
- Kimyasal salrıyı Esad rejiminin yaptığından eminiz.