Rusya'dan flaş açıklama

Rusya ile ABD dışişleri bakanları arasındaki ikili görüşme sona erdi. İki bakan ortak basın toplantısında konuşuyor. Toplantıdan öne çıkan başlıklar şu şekilde;

SERGEY LAVROV:

- Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile işbirliğimizi bozmaya çalışanlar var.



- Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak.



- İdlib'deki saldırının soruşturulmasını istiyoruz. ABD'nin de saldırıların soruşturulmasını istediğini gördük.





REX TILLERSON:

- Suriye'nin toprak bütünlüğü konsunda hemfikiriz.

- Kimyasal salrıyı Esad rejiminin yaptığından eminiz.