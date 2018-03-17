Rusya'dan misilleme; 23 İngiliz diplomatı sınır dışı edecek

İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İngiltere'nin Rusya Büyülelçisi Laurie Bristow'a 23 İngiliz diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edileceği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow'un bakanlığa çağırıldığını duyurdu. Ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İngiltere'nin Moskova'daki Büyükelçiliği'nden 23 diplomatın bir hafta içinde Rusya'dan ayrılmasının gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'daki statüsü belirlenmeyen 'British Council' temsilciliklerinin faaliyetlerinin durdurulmasına da karar verildiği aktarıldı.

İngiltere'nin St. Petersburg başkonsolosluğu kapatılıyor

Açıklamada "İki ülkenin sahip olduğu konsolosluk sayısındaki eşitsizlik doğrultusunda, Rusya, St. Petersburg'da İngiltere Başkonsolosluğu açılması ve faaliyet göstermesine yönelik onayını iptal etmiştir. İlgili prosedürler uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere'ye Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca adımın daha atılması halinde, Moskova'nın karşılık verme hakkını elinde bulundurduğu uyarısı yapıldığı vurgulandı.

"Başkonsolosluğun çalışmalarını bitirmesi için gerekli zaman verilecek"

Öte yandan Rus basınına konuşan Rus Dışişleri'nden bir kaynak, Başkonsolosluğun çalışmalarını tamamlaması için gerekli zamanın tanınacağını, ne kadar süre kapalı kalacağının da uluslar arası hukuka dayalı olarak belirleneceğini söyledi.

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiasının ardından İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Takas edilen ajan nasıl zehirlendi?

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.



Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.



Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.



Skripal ile kızı Yulia önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.