Rusya’dan Suriye için tarihi açıklama

Rusya, Suriyeli muhaliflerle ilk kez güvenli bölge için anlaşma imzalandığını duyurdu. Muhaliflerin kalelerinden, daha önce kimyasal saldırıya hedef olan Doğu Guta’da kurulacak güvenli bölge için arabuluculuğu bu kez Mısır yaptı. Daha önceki güvenli bölge müzakereleri başarısız olmuştu.

AFP’nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Bakanlık yetkilileriyle Suriyeli ılımlı muhalifler arasında Mısır’ın arabuluculuğunda Kahire’de yapılan görüşmelerin sonucunda, Doğu Guta’daki ‘gerilimi düşürme bölgesinin’ nasıl işleyeceğine dair anlaşmalar imzalanmıştır."

Türkiye, Rusya ve İran mayıs ayında Doğu Guta için dört adet “gerilimi düşürme bölgesi” üzerinde anlaşma sağlamıştı. Ancak üç ülke en son bu ay Kazakistan’da yapılan görüşmelerde bu güvenli bölgelerde nasıl bir izleme mekanizması kurulacağı konusunda görüş birliğine varamayınca anlaşma bir türlü hayata geçmemişti.

Mısır, Türkiye ile diplomatik kriz yaşadığı bir dönemde alternatif bir arabulucu olarak sürece dahil oldu. Bugün Rusya’nın açıkladığı anlaşmalar, Doğu Guta’da çatışmasızlığı izleyecek gözlemcilerin nerelerde, hangi yetkilerle konuşlanacağını da içeriyor.

Açıklamaya göre taraflar, “insani yardım rotalarını ve bölge sakinlerinin seyahat özgürlüğü” konusunda uzlaştı. Doğu Guta’ya ilk insani yardım konvoyunu birkaç gün içinde Rusya gönderecek.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta, Suriye rejiminin en sık hedef aldığı muhalif kalelerinden biriydi. Bölge, 21 Ağustos 2013’teki kimyasal saldırıyla vurulmuş, yüzlerce sivil korkunç şekilde can vermişti.

BM gözlemcileri saldırının Suriye ordusunun elindeki sarin gazı taşıyan roketler kullanılarak yapıldığını duyurmuş, Rusya ise bunun muhaliflerin yanıltma amaçlı bir operasyonu olduğunu öne sürmüştü.

Doğu Guta’da AFP’nin önceki gün çektiği fotoğrafta, Feylak-ı Rahman birliğine bağlı bir Suriyeli muhalif keskin nişancı tüfeğiyle görülüyor.