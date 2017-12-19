Rusya’nın 90 yaşındaki en yaşlı üniversite öğrencisi

Rusya’nın Perm şehrinde yaşayan Kirill Patrahin tam 90 yaşında. İlk bakışta yaşlı bir emekli olarak görülebilir. Ancak o Rusya’nın en yaşlı öğrencilerinden biri. Hergün defterini kalemini alıp okulun yolunu, yani okuduğu üniversitenin yolunu tutuyor.

“Yeterince enerjim var. Eğitimimi tamamlayıp 100 yaşına kadar yaşayacağım” diyen Patrahin Perm Devlet üniversitesinde coğrafya okuyor. Sınıftakilerle arasındaki yaş farkı 70, ama o bunu çok umursamıyor. Hatta onlardan destek alıyor.

90 yaşındaki öğrenci bir anısını şöyle anlatıyor: “Önceki gün Bilgiyar Bilimleri dersi vardı. Klavyeye basmanız gerekiyordu. Nasıl yapılacağını öğrendim. Sınıftaki bir kız -Anya bana yardım etti. Artık bilgisayarla çalışabilirim.” DW Türkçe