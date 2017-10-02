Rusya'nın en etkili silahları listelendi!

National Interest yazarı Nicholas Myers, Rusya ordusunun kullandığı en etkili silahları listeledi. Myers, Türkiye'nin satın almak için Rusya ile anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine listesinde ön plana çıkardı.

Myers'in analizine göre ABD ve müttefikleri için en büyük tehdidi S-400 füze savunma sistemleri, İskender-M füze kompleksleri, kıyı füze kompleksi Bal, Kalibr tipi kruz füzeleri, Strelets radar sistemleri ile insansız hava uçakları oluşturuyor.

Yukarıda belirtilen silahların, Kalibr tipi kruz füzeleri hariç olmak üzere Rusya ve Belarus'un 14-20 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Zapad-2017 tatbikatında teste tabi tutulduğunu kaydeden Myers, Kalibr'lerin ise 14 Eylül'de Velikiy Novgorod ve Kolpino denizaltılarından Suriye'deki DAEŞ hedeflerine ateşlendiğinin altını çizdi.

Myers, bu teknolojilerin en azından önümüzdeki birkaç yıl içinde Rus askeri planlamasının ana unsurları olacağını vurguladı.