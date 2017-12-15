Rüya Taner DAÜ’de Konser Gerçekleştirecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) işbirliği, Müzik Vakfı organizasyonu ve Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda organize edilen Rüya Taner konseri Pazartesi günü, saat 20:00’de, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rüya Taner, “Bir Belde Bir Resital” projesi kapsamında KKTC Üniversite Resitalleri adı altında gerçekleştireceği konserde; R.Schumann, C. Debussy, F. Mendelssohn, F. Chopin, Ed. Grieg, Z. Kodaly gibi sanatçıların eserlerlerine repartuvarında yer verecek. Konsere giriş ücretsiz olacak.