Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası

İstanbul Beşiktaş'ta alkollü araç kullanıp, makas yaparken bir polisin şehit olmasına bir polisin de yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin, bu kez muşta ile yaralama ve tehditten 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın ikinci duruşmasına da katılan Rüzgar Çetin’in duruşma sonunda adliyeden koşarak ayrılması dikkat çekti.

Rüzgar Çetine muşta ile yaralama davasıBeşiktaş’taki bir kulüpte 2013 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre, Rüzgar Çetin müşteki Ahmet Tigrel’in yanından geçerken yanağından makas aldı ve tokat attı. Olayın ardından çıkan kavga görevliler tarafından ayrıldı ve Çetin olay yerinden ayrıldı.

İddiaya göre 15 dakika sonra olay yerine dönen Rüzgar Çetin, kapıda beklediği Tigrel’in üzerine saldırdı ve muşta ile yaraladı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması ile Çetin hakkında "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Ahmet Tigrel hakkında ise " hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugünkü duruşmasına müşteki sanıklar Rüzgar Çetin ve Ahmet Tigrel avukatları ile birlikte katıldı.

“RÜZGAR BAR ÇIKIŞINDA AHMET’E SALDIRDI”

Rüzgar Çetine muşta ile yaralama davasıTanık dinlenen duruşmada ilk dinlenen Murat Yalçın, ikilinin barın içinde kavganın nasıl başladığını görmediğini söyledi. Kavgayı ayırdıklarını ve Rüzgar Çetin’in görevliler tarafından dışarı çıkarıldığını anlatan tanık, “Biz bir süre kulüpte bekledik. Ortamın sakinleştiğine inanınca kulüpten dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda ben Ahmet’in yanındaydım. İlk aşamada konuşacak gibiydiler. Fakat Rüzgar Ahmet’e yine saldırdı. Elinde bir şey gördüm. Fakat nedir tam olarak bilmiyorum” dedi.

Diğer dinlenen tanık Yasemin Yapanar ise bar içindeki kavgayı görmediğini, bar çıkışında ikilinin konuştuğu sırada Rüzgar Çetin’in Ahmet Tigrel’e yumruk attığını söyledi. Beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Rüzgar Çetin avukatı ile birlikte asansörü kullanmayarak adliye merdivenlerinden koşarak uzaklaştı.

RÜZGAR ÇETİN NE DEMİŞTİ?

Önceki celsede ifade veren Çetin, olay anında kullandığı cismin muşta olmadığını söyleyerek, “Ben muşta ile gezen bir insan değilim” dedi. Ahmet Tigrel’i tanıdığını ve samimiyeti olduğunu için yanağından makas aldığını söyleyen Çetin, kendisine neden yumruk attığını anlamadığını ve şaşırdığını söyledi.

Mekanın dışında içeride kalan montunu beklediğini söyleyen Çetin, “Ben beklerken bir ara Ahmet dışarı çıktı. Çıkar çıkmaz yanıma geldi. Yanıma gelirken bana hakaretler savurdu. Ahmet benim üzerime gelince o anın verdiği korku ile elime geçirdiğim kül tablası ile kendimi savunmak amaçlı hamle yaptım” dedi.

''ASIL MAĞDUR BENİM. REZİL OLUYORUM''

Asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyen Çetin, “Arkadaşıma merhaba diyorum bana yumruk atıyor. Dışarıda bana saldırarak beni yaralıyor. Böylece iş ve gücümden engel kalıyorum. Ayrıca rezil de oluyorum” diye konuştu.