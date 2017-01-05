Rüzgar Erkoçlar’dan çok konuşulacak itiraf



İlişkisini emin adımlarla sürdüren Rüzgar Erkoçlar, baba olmak istediğini açıkladı.

Rüzgar Erkoçlar, Duymayan Kalmasın programına konuk oldu. Özel hayatı ve gerçekleştirdiği projeeri ile ilgili konuşan Rüzgar Erkoçlar, Seren Serengil'in 'Çocuk ister miydin?' sorusuna; 'Olacak tabi ki canım. 1 tane de olsa olsun. Ben kalabalık aileyi seviyorum. Çocukluğum kalabalık ailemle geçti. Şimdi azaldı. 5 yıl sonra çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Bir şeyleri biraz daha yaşamalıyım. Hatta kız arkadaşımla birlikte yaşamalıyız. Ama kız arkadaşım daha erken istiyor. Ne zaman olacağı kısmet...'



