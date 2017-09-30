Rüzgar Erkoçlar'ın eşini çıldırtan yorumlar!

Rüzgar Erkoçlar ile dünyaevine giren Tuğba Beyazoğlu, haklarında yapılan eleştirilere cevap verdi: Biz aşkı ilk günkü gibi yaşarken siz yalnızlığınızda boğulacaksınız! Eşi Rüzgar Erkoçlar da bu sözlere "Ağzına sağlık canım eşim" şeklinde destek verdi.

Geçtiğimiz şubat ayında nişanlanan Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu, geçtiğimiz gün Sarıyer Bahçeköy'de düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

"AĞZINA SAĞLIK CANIM EŞİM"

Önceki gün damatlığını çıkarmadan Nişantaşı'nda bir kuyumcuya giden ve takıları nakde çevirirken görüntülenen 31 yaşındaki oyuncu ve eşi kötü eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi.

"BİRAZ LAF SOKMAK HAKKIM"

Tuğba Beyazoğlu, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "Hey siz boş insanlar. İçleri fesatlık çürümüş kişilikler söylediklerinizi tabii ki kaale almıyoruz. Çünkü siz hiçbir şeysiniz bu hayatta ve öyle de toprağa gireceksiniz. Biz aşkı yaşarken siz yalnızlığınızda boğulacaksınız. Biraz laf sokmak hakkım bence. Gerektiği yerde çok da güzel üslup değiştirip cevap veririm. Dua edin seviyenize inmiyorum. Resimlerimize, mutluluğumuza bakıp siz orada imrenirken biz de bu resim gibi gülmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eşinin bu açıklamalarına destek veren Rüzgar Erkoçlar 'Ağzına sağlık canım eşim' mesajını paylaştı.