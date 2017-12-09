Saakaşvili açlık grevine başladı...

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Odessa eski Valisi Mihail Saakaşvili'nin, gözaltında tutulduğu nezarette açlık grevine başladığı bildirildi.

Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurdu.

Çernolutskiy, mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde ise Saakaşvili'nin açlık grevini sürdüreceğini aktardı.

Saakaşvili'nin tutulduğu nezarethanede sağlık durumunun iyi olmadığına dikkati çeken Çernolutskiy, müvekkiliyle ilgili yürütülen sürecin siyasi olduğunu öne sürdü.

Çernolutskiy, Mihail Saakaşvili'nin nezaretten yazdığı "İktidar beni yalan suçlamalarla gözaltına aldı. Bu suretle sizi korkutmak istiyorlar." notunu da basına dağıttı.

Bu arada, Saakaşvili taraflarından oluşan bir grup, nezarethane önünde toplanarak beklemeye başladı. Güvenlik güçleri ile bu kişiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Mihail Saakaşvili, gece yarısı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alınarak nezarete konulmuştu.