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Saakaşvili açlık grevine başladı...

Avukatı, Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Saakaşvili'nin, gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurdu.

09/12/2017

Saakaşvili açlık grevine başladı...
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Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Odessa eski Valisi Mihail  Saakaşvili'nin, gözaltında tutulduğu nezarette açlık grevine başladığı  bildirildi.

Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, gazetecilere yaptığı  açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık  grevi başlattığını duyurdu.

Çernolutskiy, mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde ise  Saakaşvili'nin açlık grevini sürdüreceğini aktardı.

Saakaşvili'nin tutulduğu nezarethanede sağlık durumunun iyi olmadığına  dikkati çeken Çernolutskiy, müvekkiliyle ilgili yürütülen sürecin siyasi olduğunu  öne sürdü.

Çernolutskiy, Mihail Saakaşvili'nin nezaretten yazdığı "İktidar beni  yalan suçlamalarla gözaltına aldı. Bu suretle sizi korkutmak istiyorlar." notunu  da basına dağıttı.

Bu arada, Saakaşvili taraflarından oluşan bir grup, nezarethane önünde  toplanarak beklemeye başladı. Güvenlik güçleri ile bu kişiler arasında zaman  zaman arbede yaşandı.

Mihail Saakaşvili, gece yarısı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon  ile gözaltına alınarak nezarete konulmuştu.



TAGS: Kiev, sağlık, Gürcistan, Saakaşvili, açlık grevi, Mihail Saakaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı
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