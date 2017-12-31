Saba Tümer'in canlı yayında zor anları

Ünlü sunucu Saba Tümer konuk olduğu programda elbisesinin azizliğine uğradı. Kameramanın sürekli bacaklarına zoom yapmasından rahatsız olan Tümer, zor anlar yaşadı. Vatan'ın haberine göre uzun süredir ekranlarda görünmeyen Saba Tümer, önceki gün konuk olduğu programda sürekli bacağına zoom yapan kameraman yüzünden zor anlar yaşadı.

GÖZÜNÜ EKRANDAN ALAMADI

Bacak bacak üstüne atan ve zaman zaman frikik verdiği gözlenen deneyimli sunucu, kameramanın da zoom yapması ile gözünü stüdyodaki canlı yayın ekranından alamadı. İşte o anlar..