Sabah Yorgunluğu: Nedenleri ve Tedavisi

Daha önce hiç başınıza geldi mi? Sabahları uyanıyorsunuz ve kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz, hatta çok kötü bir ruh halindesiniz ve günü atlatabilecek gibi hissetmiyorsunuz. Geceyi dinlenerek geçirmenin elzem olduğu bir gerçektir, ancak sabah yorgunluğu aslında başka bir nedenle oluşur. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Eğer yeterince uyuduysanız, yorgun hissederek uyanmanız normal değildir. Uzmanlara göre, tekrarlayan sabah yorgunluğu bazı hastalıkların belirtisi olabilir ve doktorunuza bunu anlatmanız gerekir. Şimdi sizlere çeşitli olası nedenlerini açıklayacağız.

Sabah yorgunluğu: belirtiler

Yataktan kalkarken başdönmesi

Ağız kuruluğu

Belli belirsiz kas ağrısı

Gastrointestinal rahatsızlık

Sabahları kan basıncı düşüklüğü (hipotansiyon)

Göz kuruluğu

Sabah saatlerinde giderek artan aşırı yorgunluk hissi

Sabah yorgunluğunun olası nedenleri

Uzamış sabah halsizliği kendi başına bir hastalık değildir, vücutta bir şeyin iyi çalışmadığının göstergesidir. Kendinizi toparlamayı başaramıyorsunuz ve günlük zorunluluklarınızı yerine getirecek yeterli enerjiniz yok. Bildiğimiz gibi bunun en sık görülen nedeni iyi uyumamaktır ama biz daha ileri sağlık sorunlarına varan başka konulara değineceğiz. Aşağıda bahsedeceğimiz durumlarla ilişkili olması için sabah yorgunluğunun devamlı olması gerekir, yani en az 2 hafta boyunca üstüste olmalıdır.

1. Kalp problemleri

Doktorlar genelde sabahın ilk saatlerinin en tehlikeli saatler olduğunu söylerler. Sıklıkla da düşük kan basıncına bağlı olarak beyinde azalmış kan dolaşımınının yol açtığı senkop durumuna değinirler. Bu nedenle dikkatli olmalısınız, eğer sabah yorgunluğu her gün oluyorsa ve baş dönmesi de hissediyorsanız, acilen doktorunuza görünün.

2. Hormonal problemler: Hipotiroidi

Hipotirodizm durumunda vücudun tiroid hormonlarında eksiklik vardır ve bu da vücudun çalışmasını etkiler. Bu hormonların eksikliği metabolizmayı yavaşlatır ve kişinin performans kapasitesini düşürür. Yorgun ve apatik hissedersiniz ve bu halsizlik hissinin sabahları görülmesi sıktır.

3. Duygusal problemler

Uzmanlar sabahları güne nasıl başladığınızın fiziksel ve duygusal sağlığınızın yansıması olduğunu sıklıkla söylerler. O anda, önünüzde bir iş günü, işleriniz, çocuklarınıza bakma ve diğer sorumluluklarınız bulunmaktadır. Eğer duygusal durumunuz ideal seviyede değilse, her çeşit efor size büyük bir dağ gibi görünür.

Depresyon genelde kas ağrısı, aşırı halsizlik, apati ve genel üzgünlükolarak kendini gösterir. En zor anlardan birisi şüphesiz ki uyanma anınız yani sabahlardır.

4. Yanlış beslenme ve katı zayıflama rejimleri

Diyet yapıyorsanız dikkatli olmalısınız. Bazıları çok katı rejim planları uygulamaya karar verir ve bu çok ciddi besinsel dengesizlikle sonlanır. Bu, metabolik dengesizlik denen, bayılma nöbetleri, sodyum ve potasyum ile su-elektrolit bozuklukları, kalp problemleri, aritmi, ve hatta kalp kriziyle sonuçlanabilen duruma yol açar. Bunu aklınızın bir köşesinde tutun.

Sabah yorgunluğuyla savaşmak

Öncelikle, en az 2 hafta boyunca sabahları yorgunluk hissedip hissetmediğinizin kaydını tutun ve eğer öyleyse doktorunuzla görüşün . Bu, daha önce tanısı konmuş bir hastalık olabilir: kalp problemi, hipotansiyon, aritmi gibi…

. Bu, daha önce tanısı konmuş bir hastalık olabilir: kalp problemi, hipotansiyon, aritmi gibi… Duygusal durumunuza dikkat edin. Eğer uyandığınızda günü geçirebilecek gibi hissetmiyor ve tüm günü yatakta geçirmek istiyorsanız, kendinize bunun nedenini sorun. Sorunlarınızla yüzleşin ve arkadaşlarınızdan ve ailenizden duygusal destek alın. Her yeni gün için içinizde heyecan hissedin. Huzur ve mutluluk yorgunlukla savaşmada dünyadaki en büyük enerjidir.

Eğer uyandığınızda günü geçirebilecek gibi hissetmiyor ve tüm günü yatakta geçirmek istiyorsanız, kendinize bunun nedenini sorun. Sorunlarınızla yüzleşin ve arkadaşlarınızdan ve ailenizden duygusal destek alın. Her yeni gün için içinizde heyecan hissedin. Huzur ve mutluluk yorgunlukla savaşmada dünyadaki en büyük enerjidir. Uyguladığınız rejimlerde dikkatli olun. Besin eksikliği çekmediğinizden, zengin beslendiğinizden ve susuz kalmadığınızdan emin olun.

Besin eksikliği çekmediğinizden, zengin beslendiğinizden ve susuz kalmadığınızdan emin olun. Kahvaltıyı asla atlamayın. Bu, yorgunlukla savaşmak için yeterli enerjiyi sağlayacak olan günün en önemli dakikalarıdır. Beslenmenize meyve ve lifi dahil edin. İnek sütü içmeyin, bitkisel süt için. Yulaf, kabuğuyla beraber elma, çilek veya böğürtlen, fındık yiyin, bunlar enerji sağlar ve duygu durumunuzu da düzenler.

Bu, yorgunlukla savaşmak için yeterli enerjiyi sağlayacak olan günün en önemli dakikalarıdır. Beslenmenize meyve ve lifi dahil edin. İnek sütü içmeyin, bitkisel süt için. Yulaf, kabuğuyla beraber elma, çilek veya böğürtlen, fındık yiyin, bunlar enerji sağlar ve duygu durumunuzu da düzenler. Eşyalarınızı bir gece önceden hazır edin , böylece sabah uyandığınızda herşeyiniz hazır olacak ve tek yapmanız gereken huzur içinde kahvaltınızı etmek olacaktır.

, böylece sabah uyandığınızda herşeyiniz hazır olacak ve tek yapmanız gereken huzur içinde kahvaltınızı etmek olacaktır. Kahvaltınızda haftada en az 3 kez ginseng, tarçın veya maca ile yapılmış bitkisel çayları için. Bunlar size zindelik, yaşama sevinci sağlar ve fiziksel olarak vücudunuzu güçlendirir.

Hayatınızda bir takvim izleyin. Her zaman aynı saatte yemek yiyin, günde 8 saat dinlenin, kendinize vakit ayırın, günde en az yarım saat yürüyerek güneşlenin… Daha önce de belirttiğimiz gibi, herhangi bir anormallik farkettiğinizde doktorunuza başvurun.