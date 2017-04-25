Sabahları güne sakin başlamanın yolları

Her sabah çalan alarmın sesiyle, sürüne sürüne güne başlıyorsanız size bazı önerilerimiz var.

Her sabah çalan alarmın sesiyle, sürüne sürüne güne başlıyorsanız size bazı önerilerimiz var. Sabahları yaşadığınız bu karmaşanın önüne geçmek, daha sakin bir başlangıç yapmak için öncelikle çıldırtan alarm sesinden kurtuluyoruz.

Hazırlıklarınızı akşamdan yapın

Sabahları, zamanınızın yarısı çantanızı hazırlamakla, ne giyeceğinize ve yanınıza alacağınız öğle yemeğine karar vermekle geçer. Bütün bunları sabah yapmak yerine akşamdan hazırlıklarınızı yapın ve sabahları daha sakin olun. Geceden giyeceğiniz kıyafetleri belirleyerek ya da çantanızı hazırlayarak sabahları uyanıp evden çıkmanız daha kolay ve hızlı olacaktır.

Alarm sesinizi değiştirin

Sabahları daha sakin uyanmak için alarmınızın sesini değiştirin. Sizi daha çok sakinleştirecek hafif alarm sesleri seçmeniz, sabahları daha rahat ve panik olmadan uyanmanıza yardımcı olacağına emin olun. Ayrıca odanızdaki perdeyi açık tutup içeriye gelecek gün ışığından yararlanmak daha kolay ve sakin uyanmanızı sağlayacaktır.

Kalkmadan önce esneyin

Sabahları yataktan hemen kalkmadan önce esneyin. Yatağınızın üstüne oturun ve gerilerek vücudunuzu esnetin. Böylece rahatlayarak güne daha sakin başlamış olursunuz.

Dua edin

Sabahları uyanır uyanmaz tüm gün yapacaklarınızı düşünmek yerine, güne ilk olarak duayla başlayın.

Duş alın

Her ne kadar sabahları daha çok zamanınız kalsın diye akşamdan duş alsanız da, sabahları alacağınız duş güne zinde başlamınıza yardımcı olur. Sabahları alacağınız sıcak bir duş, katılaşmış kaslarınızı yatıştırır ve gün boyunca rahat hissetmenize yardımcı olur.

Erken kalkmaya alışın

Sabahları sakin olmak için evden çıkmanız gereken saatten 5 dakika önce uyanmayın. Üstünüzü giyinmek, duş almak, kahvaltınızı yapmak gibi sabah rutininizi yerine getirmek için erken uyanın ve evin içinde koşuşturmadan işlerinizi sakin bir şekilde halledin.

Müzik dinleyin

Sabahları sizi sakinleştirecek aktiviteleri yapın. Hazırlanırken dinlemekten hoşlandığınız müziği açın ve dinleyin ya da kahvaltınızı yaparken komik videolar izleyin. Emin olun güne daha sakin ve stressiz başlayacaksınız.