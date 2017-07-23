Sabiha Gökçen'de sis kâbusu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek birçok uçak Ankara'ya yönlendirildi. Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapan uçak da sisten etkilendi. .

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na inişini gerçekleştiremeyen uçak Bursa'da askeri havalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak saat 10.00'da İstanbul'a ulaştı

Bu sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, Ankara'ya divert etti. Bir süre havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılırken, sisin etkisini kaybetmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: airporthaber.com