Saç dökülmesini tetikleyici sebepler

Saç dökülmesi çağımızın en büyük problemleri arasında yer alıyor. Çoğunlukla genetik altyapıya, sağlıksız beslenme ve hormonal dalgalanmalara bağlı geliştiği söylenen saç dökülmesi, ayrıca bazı şehir efsanelerinin de doğmasına neden oluyor

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak, 2 senelik ARGE çalışması sonrasında geliştirilen Organik Saç Ekimi ve saç dökülmeyi engelleyici Organik Enjeksiyon, saç dökülme ve kellik sorununa en etkili yaklaşımı sunuyor. Estetik International Sağlık Grubu Saç Tedavileri Merkezi, yaptıkları araştırmalar sonucunda saç dökülmesi hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladılar:

Pek çok insan şapka, bere, başörtüsü gibi aksesuarların saçları döktüğü konusunda hatalı bir bilgisi var. Güneşten korumak amacıyla takılan bu tarz aksesuarların, özellikle pamuklu, sıkmayan ve terletmeyen kalitede olanları tercih edilirse, çok fazla faydası olduğunu da söyleyebiliriz.

Saç tıraşı yaptırmak ya da saçların ucundan kestirmek de, saçların gürleşmesini ya da dökülmesini engellemez. Aynı şekilde saçı fırçalamanın da yine saç köklerine herhangi bir güçlendirici etkisi yoktur, aksine saçları kırabilir ve güçsüzleştirebilir.

Özellikle kış aylarında sıkça kullanılan fön makinalarının ve yazın havuz klorunun tek yan etkisi, saçlardaki nemi azaltmasıdır. Saç dökülmesiyle doğrudan bir bağlantısı olduğunu söyleyemeyiz ama saçlardaki bir miktar nem, daha sağlıklı gözükmesini ve kırılgan olmamasını sağlar.

Saç şekillendirme ürünleri buna ek olarak renk değişimi ya da beyazları kapatma ihtiyacından dolayı kullanılan boyaların bazıları saça zarar verme potansiyelleri var. Fakat saç büyüme döngüsünü etkileyebileceği şeklinde herhangi bir bilimsel bilgimiz yok.

Ancak saçın rengini açmak için kullanılan agresif kimyasal maddeler, özellikle saç köklerine ciddi derecelerde zarar verebilir ve bu da saç dökülmesini tetikler.

Saç dökülmesi ve kellik sorunu için Estetik International kliniklerimize başvuran hastalarımızın çoğuna aynı ifadeyi kullanıyoruz. Saç köklerini korumak, sağlıklı beslenmek çok önemli. Eğer bu durumu tetikleyici bir hastalığınız da yoksa kellik sorunu için Organik Saç Ekimi, saç dökülmesi için de Organik Enjeksiyon yaptırarak, tüm bu sorunların önüne geçebilirsiniz.