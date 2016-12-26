Sadece ağzı yakmıyormuş!
26/12/2016
Bazı yiyecekler vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıyla bilinir. İşte yağ yakımını hızlandıran yiyecekler.
Her yemeğin yanında yediğimiz, ağzımızı yakan ama vazgeçemediğimiz acı biber turşusu sadece ağzı yakmıyormuş...
Acı biber
İçerisindeki kapsaisin maddesi ısınmanızı sağlar ve yağ yakımını da hızlandırır.
Tam tahıllar
Vücudun daha fazla çalışmasını sağlayan tam tahıllar bu sayede yağların yakılmasına da yardımcı olur. Tam tahılların yakılması için iki kat kaloriye ihtiyaç duyulduğundan zayıflamanıza yardımcı olur.
Hindistancevizi
Trigliserit açısından zengin olan hindistancevizi metabolizma hızını %30 oranında arttırıyor.
Avokado
Avokado metabolizmayı hızlandırır ve yağların enerjiye dönüştürülme sürecini destekler. Bu sayede daha fazla yağ yakılmasını sağlar.
Zencefil
Zencefil, vücut ısısını arttırır. Bunun faydası vücudun ısıyı düşürmek için daha fazla enerji harcamak zorunda olmasıdır. Bu sebeple yağ yakımını hızlandırır.