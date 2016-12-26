HABER KIBRIS

Sadece ağzı yakmıyormuş!

26/12/2016

Sadece ağzı yakmıyormuş!
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Bazı yiyecekler vücuttaki yağ yakımını hızlandırmasıyla bilinir. İşte yağ yakımını hızlandıran yiyecekler.

Her yemeğin yanında yediğimiz, ağzımızı yakan ama vazgeçemediğimiz acı biber turşusu sadece ağzı yakmıyormuş...

Acı biber

İçerisindeki kapsaisin maddesi ısınmanızı sağlar ve yağ yakımını da hızlandırır.

Tam tahıllar

Vücudun daha fazla çalışmasını sağlayan tam tahıllar bu sayede yağların yakılmasına da yardımcı olur. Tam tahılların yakılması için iki kat kaloriye ihtiyaç duyulduğundan zayıflamanıza yardımcı olur.

Hindistancevizi

Trigliserit açısından zengin olan hindistancevizi metabolizma hızını %30 oranında arttırıyor.

Avokado

Avokado metabolizmayı hızlandırır ve yağların enerjiye dönüştürülme sürecini destekler. Bu sayede daha fazla yağ yakılmasını sağlar.

Zencefil



Zencefil, vücut ısısını arttırır. Bunun faydası vücudun ısıyı düşürmek için daha fazla enerji harcamak zorunda olmasıdır. Bu sebeple yağ yakımını hızlandırır. 



TAGS: biber, yağ yakımı, sağlık
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