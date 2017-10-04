Sadece tıbbi malzemeler geçti

KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum hükümeti tarafından gönderilen iaşe yardımlarından sadece tıbbi malzemelerin geçişine izin verildiği belirtildi. BM'den yapılan açıklamada, bu sabah saat 10.50'de tıbbi malzemeleri taşıyan çift kabinli bir arcın KKTC'ye geçiş yaptığı bildirildi.

BM Barış Gücü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, KKTC makamlarının insani yardımlara vergi uygulama konusunda “tek yanlı” kararı nedeniyle bugünkü iaşe yardımlarının sadece tıbbi malzemelerle sınırlandırmak zorunda kalındığı belirtildi.

40 yıldır devam eden bu uygulamaya getirilen ve BM tarafından “talihsiz” olarak nitelendirilen engel nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere sağlanan yardım taraflar arasından Viyana III olarak adlandırılan anlaşmaya dayanıyor ve yüzlerce yaşlı ve ihtiyaçlı insana her hafta temel ihtiyaç sağlıyor. Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, (karardan) etkilenen toplumların çıkarlarını göz önünde bulundurarak, taraflara karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varmaları için yardım etmeye hazırdır.”

Kaynak/Kıbrıs Gazetesi