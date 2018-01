Sadıkoğlu seçime yönelik açıklamalarda bulundu

Sadıkoğlu: Verebileceğim tek söz adil ve ahlaklı siyaset yapacağımdır

Sadıkoğlu: İnsanların hak ettiğini alacağı bir düzenin oluşması için çaba sarfedeceğim

HK Ajans

7 Ocak 2018’de yapılacak parlamento seçimlerinde DP Lefkoşa milletvekili adayı iş insanı Okyay Sadıkoğlu, seçimlere yönelik hedeflerini ortaya koydu. Seçmenlerin son dönemlerdeki siyasetçilere olan güvensizliğini Okyay Sadıkoğlu da dile getirerek, seçilmesi halinde adil ve ahlaklı bir politika takip edeceği sözünü verdi. Sadıkoğlu, “Ekonominin sıkıntıda olması ve hatta, insanların memleket sevgilerinin azalması, adil ve ahlaklı yönetilmemekten dolayıdır.’ diye bir iddiam vardır.” dedi.

Milliyetçi ve muhafazakar kesimin temsilcisiyim

SORU: Farklı söylemlerin olduğu ve daha çok temiz siyaset üzerine dayalı bir seçim dönemi yaşıyoruz. Bir aday olarak Okyay Sadıkoğlu bu tabloda kendini nerede görüyor?

SADIKOĞLU: Doğru bir tesbittir. İnsanların genellikle doğru adaylar üzerinde seçim yapacağı bir seçime gidiyoruz.Yani partilerin genel politikalarının dışında partiler içerisinde de bir ciddi eleme yapılacak olan bir seçime gidiyoruz. Okyay Sadıkoğlu, vatansever bir insandır. Herkesin vatanını sevdiğini söyleyebilirim ama bu değişiyor. Öncelikleri değişebiliyor. Milliyetçi, muhafazakar bir insanım. KKTC’nin yaşaması, yaşatılması, tanıtılması taraftarıyım. Kendimi, milliyetçi ve muafazakar kesimin bir temsilcisi olarak görüyorum. Meclise girmem halinde de, bütün ülkeyi kucaklamakla birlikte, kendi rengimi ve kendi insanımı da orada temsil edeceğime inanıyorum.

Ekonomi büyük sorun

SORU: Vatandaşın bir beklentisi vardır aslında. Bütünlüklü bir ekonomik çözüm ve refah beklentisi . Bu noktada, bir iş insanı olarak görüşünüz nedir?

SADIKOĞLU: Ben bir iş adamıyım. Çocuk yaştan bu yana ticaret yapıyorum.Çok işler yaptım. Aslında, çok büyük bir iş adamının hissettiklerini de görebiliyorum, yaşayabiliyorum ama gerçekte küçük ve orta işletmelerin dertlerini çok iyi biliyorum. Çünkü, Kıbrıs’ta ne kadar büyük iş adamı olursanız olun, aslında orta ölçekli iş adamı pozisyonudur Türkiye ve dünya şartlarına göre. Ben bir iş adamı olarak hemen hemen dünyanın birçok yerine gittim. Dünya ekonomilerinin nasıl canlandığını, nasıl çöktüğünü, neler yaşadığını, ülkeler kalkınırken hangi modellerle kalkındığını görme imkanım oldu. Bu arada dünyanın en büyük ve en örgütlü ticari bir kuruluşunun yaklaşık 5 yıldır başkanlığını yaptım. 80 ülkede 200 noktada bulunan dev bir teşkilat. Yani ABD’den Avrupa’ya, Japonya’ya kadar çok örgütlü bir teşkilastın Kıbrıs başkanlığını yaptım. Elimizde Kıbrıs ile ilgili ekonomik modeller var.Kıbrıs konusunun dışında aslında bizim en büyük sorunumuz ekonomidir. Benim iddiam, adalet ve ahlaklı bir yapının olmamasıdır önceliğim. Ekonominin sıkıntıda olması ve hatta, ‘insanların memleket sevgilerinin azalması da bu adil ve ahlaklı yönetilmemekten dolayıdır’ diye bir iddiam vardır. Yine söylüyorum, seçilmem halinde ve iyi insanların da mecliste olması halinde ben, adil ve ahlaklı bir yapının oluşması için insanların hak ettiğini alacağı bir düzenin oluşması için çaba sarfedeceğim.

Vatandaş denenmemiş aday arayışındadır

SORU: Bu yıl seçim sistemi de değişti. Bu sistem gerçekten karmaşık mı, yoksa gereğinden fazla abartılıyor mu?

SADIKOĞLU: “İnsanlar bunu yapamayacak, oylar yanacak” denmesine biraz insanlara karşı yanlış bir söylem olarak bakıyorum. Herkesin zekası yerindedir. Herkes bu sistemde neyi nasıl kullanacağını bilebilir. İlk günler belki karmaşık görülebilir ama televizyonlardaki ve gazetelerdeki yayınlarla, sosyal medyadaki videolarla bunun ortadan kalktığına inanıyorum. Zaten her seçim bir kısım insanımız sandığa gitmemektedir. Zaten her seçim, mutlaka yanan oylar olmaktadır. Ben çok abartılı görüyorum bu söylemleri. Her parti kendine mühür ister. Bu çok önemlidir. Partinin barajı geçmesi ve barajın üstündeki oyunun daha da çoğalması için ve milletvekili sayısının belirlenmesi için partinin mühür alması lazım. Ancak, bunu tercih eden vatandaşımız var, karma yapacak vatandaşımız var, benim gördüğüm şudur; Vatandaş doğru, düzgün insan arayışındadır. Denenmişleri değil, denenmemişleri denemek arayışındadır. Bu umutsuzluğu umuda çevirebilecek, yeni projeler sunabilecek milletvekili adaylarının arayışındadır. Bunu göreceğiz, çok az kaldı.

Serdar Denktaş halk adamıdır

SORU: DP’nin baraj altında kalacağı söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

SADIKOĞLU: Her seçim DP için söylenen birşeydir bu. Böyle birşey olmadığını zaten gittiğimiz her yerde görüyoruz. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın tecrübesi, halk adamı olması, halkla kucaklaşması, görev aldığı bakanlıklarda gerçekten icraat yapması, her zaman kendisine oy olarak dönüyor. Ben, güzel bir yarış olmasını temenni ediyorum.

Adil ve ahlaklı siyaset sözü

SORU: Seçmen Okyay Sadıkoğlu’na neden oy versin?

SADIKOĞLU: Hiçbir vaad vermiyorum. Ülkemi seviyorum. Seçilmem halinde adil ve ahlaklı bir siyaset yapacağım. Benim sloganım, kişiliğim budur. Oy verirken lütfen herkesin meşrebine baksın insanlarımız. Geçmişine de baksın, elbette parti politikalarına da bakılacak ama benim verebileceğim tek söz, adil ve ahlaklı siyaset.